banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95239
ALTIN
234.354
DOLAR
5.6369
STERLİN
7.4206
EURO
6.3344
KKTC’den Almanya’ya umut eli
KKTC’DEN ALMANYA’YA UMUT ELİ
Ders alan yok
DERS ALAN YOK
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
banner307
Flaş Haber
Akacan davasında gerginlik
Kapat

Ankara'dan Washington'a tepki

Ankara'dan Washington'a tepki

04 Nisan 2019 Perşembe 05:56
Ankara'dan Washington'a tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacağına yoksa iki ülke arasındaki dostluğu riske mi edeceğine karar vermesi gerektiğini bildirdi.

Oktay, Twitter'daki hesabından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı yoruma cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?"

Son Güncelleme: 04.04.2019 09:26
Anahtar Kelimeler:
Ankara Washington Tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alparslan Türkeş vefatının 22. yılında anılıyor
Alparslan Türkeş vefatının 22. yılında anılıyor
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına tepki
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına tepki
Denizli’de otobüs kazası: 2 ölü, 20’ye yakın yaralı
Denizli’de otobüs kazası: 2 ölü, 20’ye yakın yaralı
Çavuşoğlu: “ABD'nin Suriye konusunda net bir stratejisi yok“
Çavuşoğlu: “ABD'nin Suriye konusunda net bir stratejisi yok“
Türkiye’de 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi
Türkiye’de 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi
Çavuşoğlu: ‘S-400’ler satın alındı geri adım atmayacağız’
Çavuşoğlu: ‘S-400’ler satın alındı geri adım atmayacağız’
CHP'den “İstanbul“ açıklaması
CHP'den “İstanbul“ açıklaması
AK Parti'den seçim değerlendirmesi
AK Parti'den seçim değerlendirmesi
Ünal: “Hukuki süreçten neden rahatsız“
Ünal: “Hukuki süreçten neden rahatsız“
İmamoğlu: “Mazbatamı istiyorum”
İmamoğlu: “Mazbatamı istiyorum”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim