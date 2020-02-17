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Ankara'dan üst düzey heyet İdlib için Rusya'ya gidecek

Ankara, İdlib için sahada adım atarken, diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Üst düzey bir heyet bugün Moskova'ya gidecek.

Ankara'dan üst düzey heyet İdlib için Rusya'ya gidecek

Ankara, İdlib için sahada adım atarken, diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Üst düzey bir heyet bugün Moskova'ya gidecek.

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:03
Ankara'dan üst düzey heyet İdlib için Rusya'ya gidecek
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Ankara, Moskova-Washington hattında İdlib diplomasisini sürdürüyor.

Rus heyet geçen hafta Ankara'daki temaslarını tamamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus muhataplarıyla telefon görüşmesi yaptı.

Ankara İdlib için devrede

Mehmetçiğin İdlib'de hedef alınmasının ardından Rusya ile ilk yüz yüze temas Münih'te oldu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. 

Dışişleri, Milli Savunma ve istihbarattan üst düzey heyet ise bugün Moskova'ya gidecek.

Diplomasi trafiği sadece Rusya ile değil ABD ile de sürüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
İdlib'deki son durum değerlendirildi.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti" bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Heyet Idlib
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