Ankara'da şiddetli sağanak: Bir ölü, bir kayıp

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi de sele kapılarak kayboldu.

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'un da içinde olduğu 37 kenti sarı kod uyarısında bulundu.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının saat 08.00'den itibaren balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdürüleceğini bildirdi.

Aynı zamanda hasar ve zarar tespiti çalışmalarının da yapılacağını belirten Soylu, Ankara Valiliği'nin bu çalışmalara başladığını, 1-2 gün içinde bir tespitin ortaya çıkmasının beklendiğini vurguladı.

-Tatlar Deresi taştı

Sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde, aracıyla sel sularına kapılan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da 1 kişi için daha kayıp ihbarı yapıldığını bildirdi. Çataklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara Altındağ Tatlar'da 1 vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama- kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor" dedi.

-37 kent için 'sarı kodlu' uyarı

TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise başkent dahil olmak üzere 37 kent için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu uyarı hava durumunun "potansiyel olarak tehlikeli" olduğunu işaret ediyor ve halka dikkatli olma çağrısı yapıyor.

Müdürlük, bugün gün içerisinde İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya'nın kuzeyi ile birlikte Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak yağışları beklendiğini duyurdu.

Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, dün öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı.

Bazı sokak ve caddelerde rüzgarın da etkisiyle devrilen ağaçlar trafiği tamamen durdururken sürücüler, yoğun yağışta araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Giriş kattaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.