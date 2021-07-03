banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

Ankara'da patlama

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ambalaj imalathanesinde patlama meydana geldi. İki kişinin yaralandığı patlamanın nedeni, dün depoya getirilen "köşebent" adlı malzemenin neden olduğu gaz sıkışması.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:53
Ankara'da patlama

Ankara, Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamada iki iş yeri sahibi yaralandı.

Ulubey Mahallesi Taştop Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında sabah 08.30 sularında patlama meydana geldi.

Patlamada giriş katta bulunan dükkanlar büyük zarar gördü, iki iş yeri sahibi yaralandı. Siteler esnafının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

banner341
Polis, yeni bir patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba uzmanları da binada inceleme yaptı. 

Patlamanın yaşandığı binanın giriş katındaki ambalaj ve hırdavat dükkanlarının olay sırasında açık olduğu, birinci kattaki mobilya döşemecisinde kimsenin bulunmadığı, ikinci katın ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi. Patlama ile bina kullanılamaz hale geldi.

Neden gaz sıkışması

İlk bilgilere göre, patlamanın tüp kaynaklı olduğu belirtilmişti. Daha sonradan yapılan incelemede ise patlamaya, doğalgaz ve petrolden imal edilen "köşebent" isimli maddenin neden olduğu belirlendi. Tespite göre; dün depoya getirilen malzeme havalandırılmadığı için gaz sıkışmasına neden oldu.

Olay sonrası çekilen fotoğraflarda iş yerindeki tüplerin patlamadığı görüldü.

banner360
Son Güncelleme: 03.07.2021 13:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu köpekleri sahiplenen 11 bin lira ceza ödeyecek
Bu köpekleri sahiplenen 11 bin lira ceza ödeyecek
Türkiye’de vaka sayısı 5 binin altına düştü
Türkiye’de vaka sayısı 5 binin altına düştü
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğız.. Hakkımız neyse söke söke alırız ve alacağız”
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğız.. Hakkımız neyse söke söke alırız ve alacağız”
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de bugün 3’ncü doz aşılara geçiliyor
Türkiye’de bugün 3’ncü doz aşılara geçiliyor
Türkiye'de 5 bin 496 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 496 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye’de 3. doz aşı için yarından itibaren randevu alınabilecek
Türkiye’de 3. doz aşı için yarından itibaren randevu alınabilecek
Çavuşoğlu, Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi
Çavuşoğlu, Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi
Erdoğan: “Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir”
Erdoğan: “Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim