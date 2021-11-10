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Bugün Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü
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Anıtkabir'de tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 13:00
Anıtkabir'de tören düzenlendi

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 83 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

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"Aziz Atatürk, zatıalinizi vefatınızın 83. seneidevriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, müstevlilerin emellerine dahil olan bedhahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."


ANITKABİR ZİYARETE AÇILDI
Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

 

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Son Güncelleme: 10.11.2021 14:42
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