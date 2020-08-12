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Anadolu Ajansı\'nın 100. Yılı

AA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, AJANSIN 100. KURULUŞ YILI DOLAYISIYLA ANITKABİR\'İ ZİYARET ETTİ

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:20
Anadolu Ajansı\'nın 100. Yılı
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AA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, AJANSIN 100. KURULUŞ YILI DOLAYISIYLA ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Ankara, 12 Ağustos 20 : Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, AA'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kazancı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Türker Pirtini, Bahadır Saraçgil, Şaban Kızıldağ, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve yayın yönetmenlerinden oluşan heyet, Atatürk'ün mozolesine geldi.

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Şenol Kazancı'nın kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kazancı başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misakımilli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, deftere şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk. Kurtuluş Savaşı'mızın destansı mücadelesini dünyaya duyurma amacıyla 1920'de kurduğunuz Anadolu Ajansı 100 yaşında. AA, Milli Mücadele döneminde ateş altında başladığı yolculuğuna bugün 'Türkiye’nin Global Haber Ajansı' olarak devam etmektedir. Yurt içinde 86 ve yurt dışında 41 merkezdeki ofisleri ile sadece Anadolu'nun değil tüm mazlum coğrafyaların sesini 13 dilde duyurmaya devam eden Anadolu Ajansı, tam bir asır önce milletinden aldığı bu görevi Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece devam ettirecektir. Bu vesileyle ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."
(AA/HUR/ŞEB)
 

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