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Amasya'da yangın: 2 ölü

Amasya'da yangın: 2 ölü

02 Nisan 2019 Salı 08:20
Amasya'da yangın: 2 ölü

TAŞOVA İLÇESİNDE İKİ KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Belevi köyünde Gülahmet Yüksel (83) ile eşi Gülhanım Yüksel'in (75) yaşadıkları iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Taşova Belediyesi ve Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaşlı çiftin öldüğü belirlendi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yaşlı çiftin cenazeleri cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Son Güncelleme: 02.04.2019 11:27
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