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Amasra'da Maden Ocağındaki Patlamaya İlişkin 25 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

27 Ekim 2022 Perşembe 19:00
Amasra'da Maden Ocağındaki Patlamaya İlişkin 25 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilenler arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir de bulunuyor.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesinde 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Emniyet ekiplerince şüphelilerden bazıları gözaltına alınarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınanlar arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir de yer alıyor.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

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Son Güncelleme: 27.10.2022 23:23
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