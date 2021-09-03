Altun'dan Cengiz Topel paylaşımı

Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Cengiz Topel'e ilişkin hazırladığı videoyu paylaştı. Videoda, 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Ada'daki Türk halkına uygulanan zulüm ve baskının arttığına dikkat çekilerek, Rum çemberi içerisinde sıkışıp kalan Türklerin tek umudunun Türkiye'den gelecek yardım olduğu belirtildi.
Videoda, Topel'in adını taşıyan bütün caddeler, parklar, okullar ve hastanelerin Türk milletinin Yüzbaşı Topel'e duyduğu sonsuz saygının göstergesi olduğu vurgulandı.