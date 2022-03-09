Altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN 1.574 LİRA, CUMHURİYET ALTINI 6.432 LİRADAN SATILIYOR

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 958 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,2 artışla 953,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 958,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.574 lira, Cumhuriyet altını da 6.432 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 2.070 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 2.041 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, güvenli liman olan emtia piyasalarına yönelimin devam edebileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 doların destek, 2.080 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.