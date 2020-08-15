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Ales Adaylarına Ösym\'den "saat" Uyarısı

ÖSYM TARAFINDAN YARIN UYGULANACAK ALES/1 ADAYLARINA, SAAT 10.00\'DAN SONRA SINAV BİNALARINA GİRİŞE İZİN VERİLMEYECEĞİ HATIRLATILDI

15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:51
Ales Adaylarına Ösym\'den
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ÖSYM TARAFINDAN YARIN UYGULANACAK ALES/1 ADAYLARINA, SAAT 10.00'DAN SONRA SINAV BİNALARINA GİRİŞE İZİN VERİLMEYECEĞİ HATIRLATILDI
Ankara, 15 Ağustos 20 : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yarın uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/1) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek ALES/1 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

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Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.
(AA/ÖZ/HA)
 

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