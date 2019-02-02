Alanya'da bir evin klozet rezervuarında sahte 230 sikke ile bir biblo ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan bir eve yapılan operasyonda, klozetin su haznesine saklanmış 230 sikke ve 1 küçük biblo çıktı.

Olayla ilgili evdeki H.K. ve M.E. gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede ele geçirilen sikke ve figürlerin sahte olduğu ve dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere tasarlandığı değerlendirildi.

Sikke ve biblolar incelenmek Müzeler Müdürlüğü'ne gönderildi. H.K. ve M.E. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.