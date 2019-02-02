Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102937
ALTIN
220.660
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8322
EURO
5.9804
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın...
Tetikçi turist çıktı
Tetikçi turist çıktı
Kargo paketinde uyuşturucu
Kargo paketinde uyuşturucu
Kızılkurt ambulansı dağıttı
Kızılkurt ambulansı dağıttı
banner282
Flaş Haber
Ölümlü kaza
Kapat

Alanya'da bir evin klozet rezervuarında sahte 230 sikke ile bir biblo ele geçirildi

Alanya'da bir evin klozet rezervuarında sahte 230 sikke ile bir biblo ele geçirildi

02 Şubat 2019 Cumartesi 18:51
Alanya'da bir evin klozet rezervuarında sahte 230 sikke ile bir biblo ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan bir eve yapılan operasyonda, klozetin su haznesine saklanmış 230 sikke ve 1 küçük biblo çıktı.

Olayla ilgili evdeki H.K. ve M.E. gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede ele geçirilen sikke ve figürlerin sahte olduğu ve dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere tasarlandığı değerlendirildi.

Sikke ve biblolar incelenmek Müzeler Müdürlüğü'ne gönderildi. H.K. ve M.E. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
KlozetSikkeAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babası tarafından öldürülen genç kızın, sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu
Babası tarafından öldürülen genç kızın, sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu
Adana'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Adana'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Batı Akdeniz'deki Sağanak Ve Fırtına
Batı Akdeniz'deki Sağanak Ve Fırtına
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Araştırma: Türkiye'de yaşamaktan en mutlu seçmen AK Partililer
Araştırma: Türkiye'de yaşamaktan en mutlu seçmen AK Partililer
Türkiye'nin nüfusu 1 milyon artışla 82 milyonu aştı
Türkiye'nin nüfusu 1 milyon artışla 82 milyonu aştı
Stadyumda 'cinsel şiddet' davası
Stadyumda 'cinsel şiddet' davası
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: “GKRY AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürüyor“
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: “GKRY AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürüyor“
Bm, Güneydoğu'da Kadın İstihdamına Destek Verecek
Bm, Güneydoğu'da Kadın İstihdamına Destek Verecek
Türkiye 2018 verileri
Türkiye 2018 verileri

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim