Aksa Enerji'nin karı yüzde 170 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 67 artarak 752 milyon lira oldu ve faaliyet kar marjı yüzde 12,4’ten yüzde 22,6’ya çıktı.
Aksa Enerji'nin net karı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 229 milyon liraya ulaştı.
Küreselleşme stratejisi doğrultusunda 2015'ten bu yana yurt dışı yatırımlarına ağırlık veren Aksa Enerji'nin Afrika’daki santralleri, bilanço karında etkili oldu. Şirket, Afrika'daki santrallerinden toplam 727,6 milyon lira ciro elde etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 67 artarak 752 milyon lira oldu ve faaliyet kar marjı yüzde 12,4’ten yüzde 22,6’ya çıktı.