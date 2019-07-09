AKP'de deprem!

AKP KARIŞIYOR..

AKP’den istifa eden eski Bakan Ali Babacan’ın ardından partide gizli bir hareketlilik yaşanıyor. Başkanlık sisteminin getirdiği tek adam yönetimi ve Erdoğan’ın partiden kopuşundan rahatsız olan yaklaşık 40 vekilin partiden istifa ederek Babacan’ın kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Abdullah Gül ve Ali Babacan, yeni parti için AKP’li vekillerin yanı sıra MHP’den de bazı vekiller ile temas halinde.

"YOĞUN BİR İKNA ÇABASI VAR"

Sürecin nasıl işleyeceği belirsizliğini korurken, AKP yönetiminin söz konusu vekilleri ikna etmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi..Yeniçağ gazetesinin haberine göre; AKP’ye yakın kaynaklar, son bir yıldır parti içinde Erdoğan’a karşı yoğun bir tepki olduğunu dile getirirken, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde kullanılan kutuplaştırıcı dilin ve ekonomik programın artık ülkeyi yönetmede yetersiz kaldığının altını çiziyorlar.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösteren vekiller, Erdoğan’ın mevcut politikalarında ısrarcı olması sebebi ile artık yeni bir partide yola devam etmek istediklerini söylüyor.

MHP’Lİ VEKİLLER DE BABACAN’IN RADARINDA



Abdullah Gül ve Ali Babacan, yeni parti için AKP’li vekillerin yanı sıra MHP’den de bazı vekiller ile temas halinde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 23 Haziran seçiminden önce teröristbaşı Öcalan’ın mektubuna ve kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan’ın TRT’ye röportaj vermesine sessiz kalan Bahçeli’ye tepkili olan MHP’li vekillerin Ali Babacan’ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

MHP'DEN 17 VEKİL YENİ PARTİYE GEÇECEK

MHP’den Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye 17 milletvekilinin geçmesinin beklendiği öğrenildi.

Babacan, 14 Ağustos 2001’de kurulan AKP’nin kurucuları arasında yer alıyordu. AKP’nin internet sitesi www.akparti.org.tr adresinde yer alan “Ak kadro” altındaki “Kurucu Üyeler” sayfasında Babacan’ın da biyografisi ile bilgileri yazıyordu.

BABACAN 'KURUCULAR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILDI

Kurucu üyeler Ali Aydın Dumanoğlu ile Ali İhsan Arslan arasında yer alan Babacan’ın bilgilerinin yer aldığı sayfa kaldırıldı.