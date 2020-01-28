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Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

28 Ocak 2020 Salı 17:01
Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. 
Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş." dedi.
MANİSA'DA ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
Diğer yandan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

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AFAD verilerine göre, 14.26'da yaşanan depremden sonra Kırkağaç ve Akhisar'da büyüklüğü 3'ün üzerinde olan 6 artçı tespit edildi. 
Son olarak saat 17.53'te gerçekleşen ve merkez üssü yine Kırkağaç olan 4,1 büyüklüğündeki deprem İzmir'den de hissedildi. 
8 MAHALLEYE ÇADIR KURULDU
Öte yandan depremden en çok etkilenen Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki 8 mahalleye AFAD ekiplerince çadır kuruldu. 
Kırkağaç'ta yaklaşık 700 haneli Karakurt başta olmak üzere Bostancı, Alifakı, İlyaslar mahalleleri ile Akhisar'da Süleymanlı, Karabörklü, Zeytinlibağ ve Tütenli mahallelerine çadır yerleştirildi.
Karakurt mahallesi sakinleri yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmedi. Bazı vatandaşlar, geceyi kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlar da bazıları ise AFAD ekiplerince kurulan çadırlarında geçirecek. 
Mahalle muhtarı İdris Kat, ağır hasarlı metruk bir binanın yıkıldığını, bunun dışında ciddi bir zararlarının olmadığını ifade etti. 
 

Son Güncelleme: 28.01.2020 20:05
Anahtar Kelimeler:
DepremAkdenizMarmarisMuğla
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