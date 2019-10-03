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Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:09
Akdeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Deprem, Yunaistan’ın Rodos adasının yanısıra, İzmir ve Muğla başta olmak üzere Ege kıyılarında da hissedildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 03.10.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Deprem
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