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Akdeniz'de 20 bin kilometrekare alan tarandı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz’de Suriye kaynaklı petrol kirliliğine karşı başlatılan deniz operasyonlarının sona erdiğini, temizlik çalışmaları kapsamında 20 bin kilometrekare deniz yüzeyinin tarandığını bildirdi.

12 Eylül 2021 Pazar 13:00
Akdeniz'de 20 bin kilometrekare alan tarandı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol kirliliğinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölgeye müdahale etmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce işletilen Nene Hatun Acil Müdahale ve Seyit Onbaşı Yakıt Toplama gemileri İstanbul'a dönüşe geçti. Özel römorkörlerin de çalışmalarını bitirmesiyle petrol kirliliğine karşı Akdeniz'de başlatılan deniz operasyonları sona ermiş oldu. Denizde toplam 20 bin kilometrelik alan taranırken, tüm bölge insansız hava aracı ve helikopterle de havadan gözlemlendi.

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Tekirdağ UDEM'den İskenderun Limanı'na getirilen bariyerlerden 1082 metresi temizlik çalışmalarında kullanıldı. Gemi trafik hizmetlerince bölgedeki 335 gemiye kirlilik sorgulaması yapıldı, 330 gemi kirlilik olmadığını raporlarken, 5 gemi kirlilik ihbarında bulundu. Koordinatlarda yapılan deniz yüzeyi taramasında ise kirliliğe rastlanmadı.

Çalışmalarına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğünden 76'sı denizci, 52'si karacı olmak üzere toplam 128 personel katıldı.


 

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Son Güncelleme: 12.09.2021 14:39
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