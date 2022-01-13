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Akçay: “Yunanistan, Türkiye aleyhinde kara propaganda yürütmeyi bırakmalı; kadın, yaşlı, çocuk demeden kıyıma uğrattığı masum insanlarımızın hesabını vermelidir“

13 Ocak 2022 Perşembe 18:15
Akçay: “Yunanistan, Türkiye aleyhinde kara propaganda yürütmeyi bırakmalı; kadın, yaşlı, çocuk demeden kıyıma uğrattığı masum insanlarımızın hesabını vermelidir“

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN:"RAUF DENKTAŞ'IN ÖMRÜNÜ ADADIĞI MÜCADELESİNİ, KARDEŞ ÜLKEMİZİ TÜM DÜNYAYA TANITANA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ" 
CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY: "300, 420, 600 LİRA GİBİ MAAŞLARLA YAŞAMINI İDAME ETTİRMEK ZORUNDA OLAN, DUL-YETİM AYLIĞI ALAN VATANDAŞLARIMIZIN FERYADINA YÜCE MECLİSİMİZ KULAK TIKAMASIN"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Türk tarihine ilişkin sözlerine, "Yunanistan, Türkiye aleyhinde kara propaganda yürütmeyi bırakmalı, kadın, yaşlı, çocuk demeden kıyıma uğrattığı masum insanlarımızın hesabını vermelidir." diye tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10. yılında, rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini söyledi. Denktaş'ın emaneti olan Kıbrıs davasını ve Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini sonuna kadar savunacaklarını belirten Özkan, "Ömrünü adadığı mücadelesini, kardeş ülkemizi tüm dünyaya tanıtana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.
Özkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, ülkenin ulusal ve uluslararası isminin "Türkiye" olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin şekilde duyurmak amacıyla "Hello Türkiye" adlı bir kampanya başlattığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin adının uluslararası mecralarda sadece "Türkiye" olarak kullanılmasına yönelik yayımladığı genelgenin önemine değinen Özkan, kamuoyundan kampanyaya destek istedi.
"MAZOT, GÜBRE, TOHUM, İLAÇ VE YEMDE DÜZENLEME YAPILMALI"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Denktaş'ı vefatının 10. yılında saygı, minnet ve rahmetle yad ettiğini belirtti. Denktaş'ın ömrü boyunca yanında oldukların vurgulayan Dervişoğlu, "Onun milli ülkü, hedef ve ideallerinin her zaman savunucusu olarak saf tuttuk, bundan sonra da emaneti olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni emanetimiz kabul edecek, merhum Denktaş'ın Kıbrıs'ın olmazsa olmaz iki devletli çözümüne katkı sunma çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dervişoğlu, verilen desteklerin çiftçinin maliyetini karşılamadığını belirterek mazot, gübre, tohum, ilaç ve yemde düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.
"YUNANİSTAN KİRLİ GEÇMİŞİNİ TÜRKİYE'YE MAL ETMEYE TEVESSÜL ETMİŞTİR"

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Denktaş'ı vefatının 10. yıl dönümü nedeniyle anarak "Rauf Denktaş, ömrünü Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesine adamış siyaset ve fikir adamıdır. Rauf Denktaş'ın davası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda bağımsız bir devlet olarak tanınması ve diğer ülkelerle eşit seviye gelmesiydi." diye konuştu.
Denktaş'ın "Kıbrıs Girit Olmasın", "Bayrak Yere Düşürülmez" eserleri başta olmak üzere farklı dillerde yayınlanan eserlerinde, Rum Yönetimi'nin ve uluslararası toplumun Kıbrıs meselesindeki iki yüzlülüğünü ortaya koyduğunu belirten Akçay, KKTC'nin temel hedefinin, eşitliğe ve egemenliğe dayalı devlet ve toplum yapısı olduğunu vurguladı.
Akçay, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Atina'da inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın tanıtım töreninde yaptığı konuşmaya işaret ederek şunları kaydetti:
"Yunanistan Cumhurbaşkanı, 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali Yunanistan'ın karanlık ve kirli geçmişini Türkiye'ye mal etmeye tevessül etmiştir. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nda ve tarihin hiçbir kesitinde tek bir masum insanın canına kastetmemiş, işgalci kuvvetlere karşı vatan topraklarını cansiparane müdafaa etmiştir. Yunanistan, Türkiye aleyhinde kara propaganda yürütmeyi bırakmalı; kadın, yaşlı, çocuk demeden kıyıma uğrattığı masum insanlarımızın hesabını vermelidir."
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 4. duruşmasının yapıldığını, davada yol katedilemediğini, tanıkların dinlenmediğini söyledi. Beştaş, "Tahir Elçi cinayeti karartılmaya çalışılıyor, bu davayı karartmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.
Bir gazetenin bugün HDP'li 17 milletvekiliyle ilgili attığı manşetle kendilerinin hedef gösterildiğini öne süren Beştaş, "Tek birimizin tırnağına zarar gelirse sorumlusu onlardır." ifadesini kullandı.
"BU PARALAR EKONOMİK BUHRANDAN SONRA KOMİK ÖTESİ NOKTAYA GELDİ"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Denktaş'ı ölümünün 10. yılı nedeniyle anarak Kıbrıs davasında hayatını kaybeden bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getirdi.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen kanun teklifinde, en düşük emekli maaşının 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılması düzenlemesinin olduğunu anımsatan Altay, "Bunların yeterli bulunması mümkün değil. Bunların günün şartlarına göre şüphesiz daha yüksek olması gerekir." diye konuştu.
Türkiye'de çok sayıda kişinin hayatını, "dul-yetim aylığı" ile devam ettirdiğini belirten Altay, "Bu paralar yaşanan ekonomik buhrandan sonra çok komik ötesi noktaya geldi. 600 lira, 300 lira, 420 lira gibi maaşlarla yaşamını idame ettirmek zorunda olan, dul-yetim aylığı alan vatandaşlarımızın feryadına yüce Meclisimiz kulak tıkamasın. Bu konuda da hep birlikte, ya da AK Parti tek başına ya da MHP ile nasıl olacaksa olsun... Önemli olan iş görülsün. 'Biz yaptık' peşinde değiliz." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 00:15
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