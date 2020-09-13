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Akar: Yunanistan Gerginliği Artırıcı Ve Provokatif Davranışlarını Mutlaka Bir Tarafa Bırakmalı

Ankara, 13 Eylül 20 (.): TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan\'ın gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışlarını mutlaka bir tarafa bırakması gerektiğini söyledi.

13 Eylül 2020 Pazar 16:34
Akar: Yunanistan Gerginliği Artırıcı Ve Provokatif Davranışlarını Mutlaka Bir Tarafa Bırakmalı
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Ankara, 13 Eylül 20 (.): TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışlarını mutlaka bir tarafa bırakması gerektiğini söyledi.

Akar, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kısmen kaldırmasını ise, "Bizi barışa, çözüme değil çözümsüzlüğe götürecek. Müttefiklik ruhuna yakışmaz” şeklinde yorumladı.

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile geldiği Kaş'ta AA'nın sorularını yanıtladı.

Hulusi Akar, "18 ada Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Akar, Yunanistan'ın gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışlarını mutlaka bir tarafa bırakması gerektiğini belirtti.

"Biz diyalogdan yanayız." diyen Akar, "Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Akar, "Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, 
özellikle Yunanistan'a bir yararı yok." dedi.

"Güvenilen dağlara karlar yağmadan bizim bir an önce diyalog kapılarını açmamız ve karşılıklı diyalogla problemleri çözmeye çalışmamız lazım." ifadelerini kullanan Akar, "Yunan halkının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım." şeklinde konuştu.

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Akar, "Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta." dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanının Meis ziyareti ile ilgili olarak Bakan Akar, "Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi bunlara geliniyor. Bunlar tabii bizleri rahatsız eder." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Oruç Reis gemisinin faaliyetleri ile ilgili de "Plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

NATO'daki görüşmeleri de değerlendiren Akar, "Diyalogla, müzakerelerle problemlerimize siyasi çözüm bulmaktan yanayız. Bu çerçevede her türlü girişimi destekliyoruz." diyerek, "Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar gelsinler. Haklıyız, görüşmekten çekinmeyiz." şeklinde konuştu.

Bakan Akar, Macron'un ifadeleri ve benzer söylemlerin fitne çalışması olduğunu belirterek, "Bu fitne çalışmalarının da asil milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur." ifadesini kullandı. 

ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kısmen kaldırması ile ilgili Bakan Akar, "Bizi barışa, çözüme değil çözümsüzlüğe götürecek. Müttefiklik ruhuna yakışmaz." dedi.

"2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da yapıldığını endişeyle takip etmekteyiz." ifadelerini kullanan Akar, "Libyalı kardeşlerimizin kendi birlik ve bütünlükleri, güvenlikleri için gerekli olan düzenli ordu kurmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Bakan Akar, "Birçok ülke ve kurum maalesef buradaki haksızlığa, Hafter grubunun saldırılarına karşı sessiz kalıyor" şeklinde konuştu.

(AA/FEZ)

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