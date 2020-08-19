Akar\'dan Birlik Komutanları İle Videokonferans Toplantısı

TC MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR BAŞKANLIĞINDA, TSK KOMUTA KADEMESİNİN YANI SIRA LİBYA'DAN AFGANİSTAN'A, BRÜKSEL'DEN KKTC'YE KADAR BİRÇOK ÜLKEDE GÖREV YAPAN KOMUTANLAR İLE ORDU KOMUTANLARININ KATILIMLIYLA VİDEOKONFERANS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI KAPSAMINDA DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER VE TERÖRLE MÜCADELE HAREKATLARI İLE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE ALINAN TEDBİRLERİN DE ELE ALINDIĞI TOPLANTIDA AKAR, TALİMATLAR VERDİ

Ankara, 19 Ağustos 20 : Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlara hitaben, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Haftalık olağan toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.

(AA/ÖZ/GÜL)