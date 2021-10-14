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Akar: “Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak; yapılması gereken ne varsa, bugüne kadar olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde yapılacağını kaydetti.

14 Ekim 2021 Perşembe 12:15
Akar: “Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Herhangi bir şekilde taviz, mücadeleden vazgeçmek gibi bir şeyin asla söz konusu olmadığının altını çizen Akar, “Asil milletimizin hakkını, hukukunun her bir zerresini korumak bizim boynumuzun borcu” dedi.

Bu konularda aldıkları raporlarla anlık takip ettiklerini ifade eden Akar, “Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir şekilde taviz, mücadeleden vazgeçmek gibi bir şey asla söz konusu değil. Asil milletimizin hakkını, hukukunun her bir zerresini korumak bizim boynumuzun borcu. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen terör örgütü PKK/YPG saldırılarına ilişkin, Akar beraberinde TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı, MSÜ'nün idari ve askeri yönetim kadrosuyla askeri ve akademik eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantılarda konuşan Akar, dünyada ve bölgede savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere ciddi gelişme ve değişimlerin yaşandığını belirtti. Bunları yakından takip ederek her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası ortamda bir özne haline geldiğini belirtti.

“EGE, DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS’TA  ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE BİZE DÜŞEN NE VARSA YAPIYORUZ”

Suriye'nin kuzeyine ilişkin ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatları hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Türkiye olarak biz mutabakatlarda üzerimize düşen ne varsa bunları ciddiye alıyor ve dikkatle uyguluyoruz. Oradaki sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Aynı şekilde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta iyi komşuluk ilişkileri içinde, uluslararası hukuk çerçevesinde bize düşen ne varsa bunları yapıyoruz. Biz barıştan, diyalogdan, konuşma, görüşmeden yanayız. Diğer taraftan da hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz."

Doğu Akdeniz'de son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa'daki bazı ülkeler boyunu ve gücünü aşan bir şekilde Doğu Akdeniz'de rol kapmaya çalışıyor. Bu işler onları aşar. Bunlarla bir yere varılamayacağını bilmeleri lazım. NATO bir savunma örgütü. Burada müttefikler varken bunun içindekilerin ayrıca ittifaklar yapması hem AB’nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek. Bunu görüyorlar. Fakat bazı ülkeler egolarından veyahut başındakilerin siyasi ihtirasları nedeniyle bunlara dikkat etmiyor hem NATO hem AB'ye zarar veriyor hem de tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyorlar."

 "TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

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Akar, Türkiye'nin tüm komşularının sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirterek, "Diğer taraftan da ülkemizi korumak bizim boynumuzun borcu. Orada teröristler varsa eğer siz de onlara herhangi bir işlem yapamıyorsanız biz yapmak zorundayız. İnşallah 40 yıldan beri devam eden bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Diğer taraftan siz binlerce kilometreden bizim güneyimize gelecek, bazı eylemlerin güvenliğinizi tehdit ettiğini söyleyeceksiniz, biz sınırlarımızın dibindeki oluşumlara bigane kalacağız. Böyle bir şey düşünülemez. Orada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Onu yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük." açıklamalarında bulundu.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015'ten itibaren yeni bir sürecin başlatıldığını, yeni konsept kapsamında teröristlerin kaynağında etkisiz hale getirildiğini dile getiren Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası." diye konuştu.

"PKK eşittir YPG" ifadesini kullanan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "24 Temmuz 2015’te başlayan terörle yoğun mücadele kapsamında bugüne kadar 18 bin 609 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201 oldu." ifadelerini kullandı.

"VATANI VE MİLLETİ İÇİN ÇALIŞAN BİR ORDU"

Türkiye'nin sismik araştırma gemilerinin faaliyetlerine ilişkin ilan ettiği NAVTEX'lere yönelik son dönemde yapılan bazı değerlendirmelere değinen Akar, şöyle konuştu:

"Bizim deniz yetki alanlarımızdan, diğer konulardaki hak, alaka ve menfaatlerimizden taviz vermemiz asla söz konusu değil. Deniz yetki alanımızı korumak için Deniz Kuvvetlerimiz sürekli faaliyette. Bazılarının hayallerinden bile geçmeyecek düzeyde planlama ve uygulama var. Hal böyleyken bilgileri görmeden, duymadan, anlamadan, neyin ne olduğunu bilmeden birtakım konuşmalar, değerlendirmeler yapıyorlar. Alandaki personelimizin en çok morale ihtiyaç duyduğu dönemde bu ve benzeri olaylar onların moral ve motivasyonunu olumsuz etkiliyor. İzan, insaf sahibi insanların bunu düşünmesi, görmesi, bilmesi lazım. Deniz Kuvvetlerimiz 200 bin saat seyir yaptı bir yılda. 182 gün aralıksız denizde kaldı gemimiz. Kara Kuvvetleri personelimiz 4 yıl üs bölgesinde kalıyor. Hava Kuvvetlerimiz gece gündüz faaliyet icra ediyor. Böyle bir gayret içinde olan bir ordudan bahsediyoruz. Vatanı, milleti için çalışan bir ordudan bahsediyoruz. Hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğinden bahsediyoruz. Hal böyleyken sapla samanı karıştıranlara tabii ki teessüf ediyoruz."

MSÜ'YE ÖĞRENCİ ALIMI

Milli Savunma Üniversitesine öğrenci alımına yönelik ortaya atılan bazı iddialara ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, "Öğrencilerin alımı, tayinler, terfiler mevzuat çerçevesinde kılı kırk yararak icra edilen faaliyetler. 'Etki edilme' gibi bir şey söz konusu olamaz. Birtakım bilgileri alıp, onu ona bunu buna katıp ortaya karışık bir şeyler atmak çok yanlış işler. Bakanlığımız bu konuda büyük bir hassasiyetle kendisine verilen görevleri yapma azim ve kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu tarafından ilk dersin verilmesinin ardından Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığına geçerek bir süre "Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı"nı takip etti.

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Son Güncelleme: 14.10.2021 16:00
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