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Akar: Teröristlerle iş birliği yapıyorlar

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Rum Kesiminin PKK/PYD’ye temsilcilik açtırmasını “teröristlerle iş birliği” olarak değerlendirdi.

21 Ocak 2022 Cuma 18:00
Akar: Teröristlerle iş birliği yapıyorlar

Akar, Türkiye’de 23. Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açmasına izin verilmesi konusunu değerlendirdi.

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Akar, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tarihten gelen, elindeki kana uygun bir davranış sergiliyor. Yunanistan’ın yaptığı Lavrion kampına benzer bir özentiyle teröristlerle iş birliği yapıyorlar. Yunanistan benzer uygulamalarla bir yere varmaya çalıştı ama bununla bir yere varılamayacağını görmüş olması lazım. Bunların beyhude gayretler olduğunun, bir yere varılamayacağının anlaşılması gerekiyor. Bunları kullanarak Kıbrıs’taki barış ortamına, istikrara, Kıbrıslı kardeşlerimize karşı birtakım eylemler yapabileceklerini düşünüyorlarsa bunlar boş hayallerdir. Garantör olan Türkiye Cumhuriyeti, garantörlük çerçevesinde orada bulunan TSK unsurlarının ve KKTC’nin Güvenlik Kuvvetlerinin buna asla müsaade etmeyeceğini, herhangi bir eyleme karşı da misliyle mukabele etmeye hazır olduğunu tüm dünya bilsin. Böyle bir maceraya girmesinler, sonuçlarının ağır olacağını şimdiden görsünler." Dedi.

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Son Güncelleme: 22.01.2022 00:30
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