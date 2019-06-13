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Akar, Shanahan ile görüştü, rahatsızlığını dile getirdi

Akar, Shanahan ile görüştü, rahatsızlığını dile getirdi

13 Haziran 2019 Perşembe 12:31
Akar, Shanahan ile görüştü, rahatsızlığını dile getirdi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde, gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın,  ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar’ın, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği görüşmede, başta F-35 olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında karşılıklı görüş ve talepler dile getirildi. Söz konusu görüşmede, iki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar. "

 

Son Güncelleme: 13.06.2019 15:56
Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarPatrick Shanahan
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