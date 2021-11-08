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Akar, Sancak Tevdi Töreni'nde konuştu

Milli Savunma Bakanı Akar, Van'da 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki ‘sancak tevdi töreni’nde konuştu.

08 Kasım 2021 Pazartesi 08:40
Akar, Sancak Tevdi Töreni'nde konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van'da 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki "sancak tevdi töreni"nde yaptığı konuşmada "Sınırlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en kontrollü dönemini yaşıyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en kapsamlı operasyonlarını ve tatbikatlarını" gerçekleştirdiğini söyleyen Akar "terörle mücadelenin artan tempo ve taarruzi bir anlayışla" devam ettiği ifadesini kullandı.

"Biz terörü bitirmekte kararlıyız" diyen Akar operasyonların "komşu ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında" yapıldığını savundu.

Akar "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orasıdır" dedi.

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'İRAN SINIRINDA BAZI TEŞEBBÜSLER OLABİLİR DÜŞÜNCESİYLE...'

Sınır güvenliğine dair ise Akar "Tedbirler sadece İran değil aynı zamanda Irak ve Suriye hududunda da çok yoğun şekilde alınıyor. İçişleri Bakanlığımızla yakın koordinasyon içinde hudutlarımızın güvenliğinin tam olarak sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz" dedi.

"Son gelişmelerin ardından İran sınırında bazı teşebbüsler olabilir düşüncesiyle buradaki tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik" diyen Akar "Şu anda rahatlıkla söyleyebiliriz, sınırlarımız Cumhuriyet tarihimizin en kontrollü dönemini yaşıyor" ifadesini kullandı.

Akar, "Beton duvarlar, kuleler, tel örgüler, hendekler, yollar, pusu faaliyetleri ve keşif faaliyetlerinin birlikte kullanılmasıyla hudutlarımız gerçekten bize gurur veren bir noktaya gelmiştir" diye konuştu.

'HUKUK VE MİLLETİMİZ BUNLARIN HADDİNİ BİLDİRECEK'

Bakan Akar "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onları hiçbir zaman rencide etmemek esastır. Onlara her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecektir. Biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar
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