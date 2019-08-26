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Akar: “s-400’lerin ikinci bataryasının temini için yarından itibaren intikaller başlayacak“

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de güvenli bölge konusundaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti..

Akar: “s-400’lerin ikinci bataryasının temini için yarından itibaren intikaller başlayacak“

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de güvenli bölge konusundaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti..

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:14
Akar: “s-400’lerin ikinci bataryasının temini için yarından itibaren intikaller başlayacak“

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de güvenli bölge konusundaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erzincan'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda 3. Ordu Komutanlığını da ziyaret eden Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, birlik komutanlarına talimatlar verdi.

Son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir kararlılık ve tempoda devam ettiğini belirtti. Terörle mücadele kapsamında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gösterilen yoğun çabalara dikkati çeken Akar, "Bununla birlikte Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta da hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumakta kararlıyız." diye konuştu.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Ülkemizin ve asil milletimizin hakkını ve hukukunu, egemenliğimiz ve bağımsızlığımızı ilgilendiren konular üzerindeki faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bunun şakası yok. Gün bugün, an bu an." ifadesini kullandı.

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Bakan Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri açık ve net. Dolayısıyla çalışmalarımızı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da artan bir şiddet ve tempoda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Fırat'ın doğusunda ABD askerleri ile temas içindeyiz. Akçakale'de harekat merkezi kuruldu. Burada bir Türk, bir ABD'li general ile Türk ve Amerikan personeli beraber çalışarak Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek, orada bir güvenli bölge, barış koridoru oluşturmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlk olarak bir İHA uçuşu oldu. Önceki gün müşterek helikopter uçuşu gerçekleşti. Bu Amerikan helikopteriydi. Önümüzdeki günlerde Türk helikopteri ile benzer bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak. Bu devriyeler için de çalışmalar sürüyor bu da yakın bir zamanda gerçekleşecek.

ABD'liler tarafından teröristlere ait tahkimatın bir kısmının tahrip edildiğine ve bir kısım teröristin bölgeden çekildiğine dair teyide muhtaç bilgi aldık. Bunların teyidi ve devamı için de çalışmalarımız devam ediyor. Gecikmeye tahammülümüz yok. Bunu muhataplarımıza tekrar tekrar söylüyoruz. Planladığımız, mutabık kaldığımız konular neyse bunların belli bir tempo içerisinde sürdürülmesi ve gerçekleşmesi gerekiyor. Burada herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. ABD'lilerle mutabık kaldığımız konularda herhangi bir şekilde ilerleme olmaz, planladığımız konuları gerçekleştirmek mümkün olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nın B planı da C planı da var. Bizim tercihimiz ABD'lilerle mutabık kalınan konuların gerçekleştirilmesi yönündedir."

S-400 TEDARİKİ

Türkiye'ye yönelik füze ve hava tehdidine işaret eden Akar, bunu engellemek, milleti korumak için yapılan yoğun çalışmaları hatırlattı. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye'nin belirlediği kriterlere uygun cevap veren Rusya ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi temini için anlaşmaya varıldığını anımsatan Akar, "12 Temmuz'da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır." diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.08.2019 16:28
Anahtar Kelimeler:
S-400 Ikinci Batarya
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