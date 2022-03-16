Akar, Panagiotopoulos ile görüştü

HER İKİ TARAF, GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI'NIN 4'ÜNCÜSÜNÜN ANKARA'DA EN KISA SÜREDE YAPILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDI
TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.
Görüşmede, uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine katkısı üzerinde duruldu.
Her iki taraf, Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın 4'üncüsünün Ankara'da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldı.