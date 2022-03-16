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Akar, Panagiotopoulos ile görüştü

GÖRÜŞMEDE, ULUSLARARASI HUKUKUN ÖNEMİ, DİYALOG KANALLARININ AÇIK TUTULMASININ VE POZİTİF GÜNDEME ODAKLANMANIN İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ İLE İKİLİ VE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİNE KATKISI ÜZERİNDE DURULDU

16 Mart 2022 Çarşamba 17:45
Akar, Panagiotopoulos ile görüştü

HER İKİ TARAF, GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI'NIN 4'ÜNCÜSÜNÜN ANKARA'DA EN KISA SÜREDE YAPILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDI
TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

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Bu kapsamda ilk olarak Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşen Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Görüşmede, uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine katkısı üzerinde duruldu.
Her iki taraf, Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın 4'üncüsünün Ankara'da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldı.
 

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Son Güncelleme: 17.03.2022 09:52
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