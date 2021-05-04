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Akar, Libya'da görevli Mehmetçik ile biraraya geldi

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'ta denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağının açık olduğunu vurgulayan Akar, Kıbrıs'ta iki devletli yapının artık tek çözüm olduğunu belirtti.

04 Mayıs 2021 Salı 13:45
Akar, Libya'da görevli Mehmetçik ile biraraya geldi
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TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi.

AA’nın haberine göre, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan'ın da yer aldığı programda, Akar, personele hitap etti.

Akar, Türkiye'nin, kimsenin toprağında, hak ve hukukunda gözü olmadığının altını çizerek, "Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı yedirmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs'ta egemen ve bağımsız bir Türk devleti vurgusu yapan Akar, "Biz barış, huzur, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna karşılık maalesef Yunanistan tarafında devamlı tahrik, kriz çıkartma, saygısızlık ve tehdit dili var." görüşünü paylaştı.

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Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu belirten Akar, "Komşularımızla ilgili konularda üçüncü tarafların objektif olmalarını bekliyorum. Konulara, makul ve mantıklı yaklaşmalarını bekliyorum. Herhangi bir şekilde Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin, AB ile problem, ABD ile problem şekline dönüştürülmemesini kendilerine söylüyorum. Sonuç olarak, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz." diye konuştu.

"Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız." dedi.

Akar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hak ve menfaatlerini savunmanın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanlarında olmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Libya'daki varlığının, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması bakımından da hayati önemde olduğuna dikkati çeken Akar, "Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız." ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 04.05.2021 14:47
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs SorunuHulusi Akar
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