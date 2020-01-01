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Akar: “Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir”

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi.

Akar: “Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir”

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 08:57
Akar: “Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir”

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilk olarak Gaziantep’e gitti.

Gaziantep Havalimanı’nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçti.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nden sorumlu birliğin Müşterek Harekat Merkezi’nde faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi. Askerlerle yemekhanede karavanadan yemek yiyen Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin bir sonraki durağı ise Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu.

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Barış Pınarı başta olmak üzere terörle mücadele harekatlarında önemli görevler icra eden Pars ve Atmaca filolarına ev sahipliği yapan üs komutanlığında brifing alan Akar ve komutanlar daha sonra Mehmetçikle bir araya geldi.

"KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZDİR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin egemenlik ve güvenliğine yönelik faaliyetlerinin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta da sorumluluklarının olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

"Biz uluslararası hukuka saygılıyız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bu şekilde olmadığı takdirde buna karşılık da hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, orada ne kendi ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi defalarca söyledik. Bölgedeki mevcut zenginliklerin hakça bölüşülmesini istiyoruz. Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir. Geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini tüm denizlerde koruduk, korumaya devam edeceğiz."

Son Güncelleme: 01.01.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Kıbrıs
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