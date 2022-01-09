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Akar gündemi değerlendirdi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

09 Ocak 2022 Pazar 10:00
Akar gündemi değerlendirdi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Akdeniz ve Kıbrıs'ta sorunlar olduğunu belirterek, bu sorunları barışçıl yöntemlerle ve diyalogla çözmek istediklerini söyledi.

Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yunanistan ile Akdeniz ve Kıbrıs'ta sorunlar olduğunu hatırlatan Hulusi Akar, bu sorunları barışçıl yöntemlerle ve diyalogla çözmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin burada yayılmacı gibi gösterilmeye çalışıldığını aktaran ve bunu bir paradoks olarak niteleyen Hulusi Akar, "Yemiyorlar, içmiyorlar her gün bir şey söylüyorlar. Gerçekleri göstereceğiz. Biz güçlüyüz çünkü haklıyız." dedi.

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Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yayılmacı anlayışının devam ettiğine değinen Akar, iki ülke arasındaki sorunları ise "Karasularının genişliği, Hava sahası, FIR hattı, Arama Kurtarma Sahasına yönelik ihtilaflar, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) silahsızlık statüsünün ihlali, Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK) konusu, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden iddialar, provokatif silahlanma girişimleri ve diğer provokatif faaliyetler, Batı Trakya Türklerinin haklarını kısıtlayıcı uygulamalar." olarak sıraladı.

Akar, şunları kaydetti:

"Biz, tüm bunlara rağmen, tüm bu kışkırtmalara rağmen, biz 'görüşelim' diyoruz. Güven ve Güven Artırıcı Önlemler / 4’üncü toplantı için Ankara’ya bekliyoruz açık davet ettik. Bekliyoruz. Toplantılarda meselelerin tartışılıp iyi komşuluk ilişkileri içinde çözüm bulmasını istiyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Tüm barışçıl yaklaşımımıza rağmen ihlallere devam ediyorlar. Hava sahası, karasu ihlalleri yapılıyor. Gemilerin ihlali var, geçtiğimiz yıl içerisinde uluslararası anlaşmalara rağmen GASA’lara EGEAYDAKLARA toplam 90 üst düzel ziyaret yapıldı. Sürekli bir tahrik, provokasyon var. Özellikle bazı siyasilerin provokasyonları gereksiz NOTAM, NAVTEX'ler var. 1988’de mutabakat imzalanıyor. Mutabakatla 'turizm mevsiminde dini ve milli bayramlarda tatbikat yapmayalım' deniliyor. Bunları çiğniyorlar. Devamlı bir tahrik.

En son Yunan Savunma Bakanı ile görüşmemizde 'biz değil turizm bakanlarımız görüşsün.' dedim. Turizm geliştirelim. Tatbikatları, gerginliği azaltalım bu konuları kendilerine söylüyoruz istenilen yanıtları, cevapları maalesef alamıyoruz. Kendilerince birtakım böyle gayretlerle, 'Türkiye dış tehdit.' Bunu bir tehdit gibi göstererek durum üstünlüğü sağlamaya çalışıyorlar. Yunanistan'da ekonomik durum malum ciddi sıkıntıları var. Hal böyleyken son derece pahalı silah sistemlerini almaya hevesleniyorlar. Savunma bütçesini artırıyorlar. Biz NATO içinde Yunanistan ile müttefikiz. Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor, mutabakat muhtırası imzalıyor. NATO varken bunlar niye? Silahlanma var bunlar kime karşı. Diyoruz ki bu silahlanma ne için? Normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürümeye devam ediyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır."

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Son Güncelleme: 09.01.2022 10:51
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