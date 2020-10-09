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Akar: “Ege ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin olumlu yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimler gerginliği tırmandırdı”

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olan Türkiye’nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

09 Ekim 2020 Cuma 17:07
Akar: “Ege ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin olumlu yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimler gerginliği tırmandırdı”
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TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olan Türkiye’nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akar’ın İtalya Savunma Bakanlığını ziyareti dolayısıyla askeri tören düzenlendi.

Bakanlığa gelişinde Guerini tarafından kapıda karşılanan Akar, tören alanına geçti. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Tören sonrasında Akar ve Guerini önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. 

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Görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına yönelik harekatı ve savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, görüşmelerde, iki büyük Akdeniz ülkesi ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki etkin iş birliğinin hem iki ülke hem de bölge için önem taşıdığını, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, Türkiye’nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

Türkiye ile Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğini ifade eden Akar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediklerini kaydetti.

Akar, ateşkesin, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Ermenistan’a verilen desteklerin kesilmesi, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin önemini vurguladı.

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Son Güncelleme: 09.10.2020 17:21
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