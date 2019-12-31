Ak Parti Grup Başkanvekili Turan:

TBMM, 31 Aralık 19 : Türkiye’nin iktidardaki partisi AK Parti’nin Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün, Libya'ya gitme diyenlere, Doğu Akdeniz'den çık diyenlere, yarın Kıbrıs'tan çık deme cesaretini vermeyeceğiz." dedi.

Turan, Meclis'te, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Libya tezkeresi ve Meclis gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Turan, "Libya ile ne işimiz var?" diyenlere, Doğu Akdeniz'de yaşananlara bakmalarını tavsiye ettiklerini, Akdeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin neden orada olduğunu sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Libya ile tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğuna dikkati çeken Turan, "Libya'nın toprak bütünlüğünden, istikrarından ve barış ortamının tesis edilmesinden yanayız. Bu hem Libya'nın hem de bölgenin geleceği için önemli. Darbeci generalin yanında yer alamayız. Bizler BM'nin de tanıdığı, Libya'nın meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret eden Turan, şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, enerji arama ve çıkarma faaliyetlerinde ABD, İtalya ve Fransa gibi bölge dışındaki aktörlerle, enerji iletimi için ise İsrail, Mısır ve Yunanistan gibi bölgedeki aktörlerle iş birliği çalışmaları yapıyor. İsrail, Mısır gibi ülkeler bölgede doğalgaz dağıtım merkezi olmayı istiyor.

Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramaları için bulunan ülkeler, burada Türkiye'nin varlığını istemiyor. Alan hakimiyeti oluşturma çabalarına, ülkemizin ve KKTC'nin haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak, yarın Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek sıkıntılara karşı stratejik tedbirler almak zorundayız. Libya'da olmak Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmek ya da vazgeçmemek anlamına geliyor. Akdeniz'de hesabı olan tüm ülkeler bilsin ki Türkiye eski Türkiye değil. Ekonomik haklarımızı korumakta kararlıyız. 'Mavi vatan' kaderine terk edilmemeli. Tezkereye tüm partilerin bu bilinçle destek vermesi gerektiği kanaatindeyim."

AK Parti'li Turan, Türkiye'nin, Libya'da bir maceraya atılmadığını, büyük devlet olmanın gereğini yaptığını belirtti.

Türkiye'nin amacının Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek değil, kendi haklarını korumak olduğunu vurgulayan Turan, "Bugün, Libya'ya gitme diyenlere, Doğu Akdeniz'den çık diyenlere; yarın Kıbrıs'tan çık deme cesaretini vermeyeceğiz." diye konuştu.

TBMM GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK LİBYA TEZKERESİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla TBMM Genel Kurulunun 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacağını dile getiren Turan, olağanüstü gündemle toplanıldığı için de sadece tezkerenin görüşüleceğini ifade etti.

Tüm partilerin bu milli meseleye desteğini oldukça kıymetli gördüklerini vurgulayan Turan, "Genel olarak muhalefet partilerinden olumsuz, görüşmeleri engelleyecek girişimler, tartışmalar beklemiyoruz. Ancak CHP'nin klasik davranışlar sergilemesi, eleştiriler getirmesi bizleri şaşırtmaz." dedi.

7 OCAK'TA GENEL KURUL ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLAYACAK

Libya tezkeresi görüşmelerinin ardından Genel Kurulun, çalışmalarına 7 Ocak'ta başlayacağını belirten Turan, Genel Kurulda, 2018 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nun görüşüleceğini bildirdi. Turan, ayrıca birtakım uluslararası anlaşmaların da görüşülmesinin planlandığını dile getirdi.

2020 YILI MESAJI

Bülent Turan, yeni miladi yılın huzur, barış ve mutluluk getirmesini temennisini de aktardı.

Yoğun bir gündemle geçen, tarihi kavşaklara tanıklık edilen, yatırımların ve projelerin hayata geçtiği 2019'un geride kaldığını belirten Bülent Turan, şu ifadelere yer verdi:

"Her yeni yıl, beraberinde yeni beklentileri, başlangıçları getirir. Daha güçlü bir Türkiye için yaptığımız icraatlarımızı, 2020 yılında da sürdürme kararlılığı içinde yeni bir yıla adım atıyoruz. Seçimsiz geçecek 2020 yılında da üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmak, yargı ve ekonomi gibi her alanda reformlar hayata geçirmek ilk gündemimiz olmaya devam edecek. 2020'de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülüyor. İstihdamda ise 1 milyon 52 bin artış bekleniyor. Yine 2020'de ihracatın 190 milyar dolara çıkması bekleniyor. 2020'de enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara inmesini ve yıl sonunda yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Daha çok çalışacağız. Seçimsiz geçecek 4 yıl var, iyi değerlendireceğiz."

(AA/ÖZ/HA)