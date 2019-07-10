banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98340
ALTIN
258.680
DOLAR
5.7031
STERLİN
7.1383
EURO
6.4164
Sadrazamköy’de 4 evin açılmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı...
EV FARESİ TUTUKLANDI
Hava sıcaklığı düşecek
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Sucuoğlu: “Hedef hayıt dışılığı önlemek”
“KARA LİSTEYE ALDIK”
Tatar: “Bu uyuşturucu illetinden kurtulmak için hep birlikte mücadele vermeliyiz... Sigarayı da bırakın“
"SİGARAYI BIRAKIN"
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Yunanistan Dışişleri Bakanı, devlet adamı üslubundan uzak konuşmuştur“

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Yunanistan Dışişleri Bakanı, devlet adamı üslubundan uzak konuşmuştur“

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Yunanistan Dışişleri Bakanı, devlet adamı üslubundan uzak konuşmuştur“

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kahvaltıda AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıya ilişkin, toplantı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

banner317
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, "Yeni hükümetin öncelikle tabii ki biz tebrik ettik. Cumhurbaşkanımız ilk arayan oldu. Zaten kendisi Sayın Başbakan Türkiye'de tanınan birisi, darbeye uğradığı zaman babası Türkiye'de misafir edilmiş bir aile, yakından Sayın Cumhurbaşkanımızın tanıdığı ve Cumhurbaşkanımızı yakından tanıyan bir aile. Yeni dönemde tabii bu tebrike ilk arayanın Türkiye olmasına uygun bir ruhla dış politika söyleminin başlamasını arzu ederdik. Yani yeni bir sayfa açılabilir, son zamanlarda Çipras hükümeti son derece gergin ve kışkırtıcı söylemlerde bulunuyordu. Fakat maalesef Yunanistan Dışişleri Bakanı bir dışişleri bakanının, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur." diye konuştu. Çelik, şunları kaydetti:

"Kendisi daha önce çeşitli görevlerde bulunmuş birisi, bildiğim kadarıyla adalet bakanlığı yapmış, vatandaşlıktan sorumlu bakanlık yapmış birisi. Kullandığı üslup bir devlet adamı üslubu değil. İkincisi Biz Yunanistan'ın hukuk dışı eylemleri nasıl hukukun gereğiymiş gibi gösterdiğine, Türkiye'nin hukuk çerçevesinde ortaya koyduğu icraatları sürekli Avrupa Birliği'ne sağa sola şikayet etmek suretiyle iyi komşuluk ilişkilerine uymayan tavırlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii Rum kesimi ayrı bir problem kaynağı esasında Avrupa Birliği'nin içinde de sorarsanız Dışişleri bakanlarıyla çeşitli kurumlarla görüştüğünüzde, Rum kesiminin tek başına Avrupa Birliği'ne alınmasının Avrupa Birliği'nin başına ne kadar büyük bir sorun olduğunu, hepsi bunu teslim ederler ve bunu söylerler. Ama tabii bu kendi tabirini Rum kesimine ve Yunanistan'a iade ederek söylüyorum, Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu, bu şımarıklığı Avrupa Birliği içerisinde de gündemdir. Esasında bunu bir türlü çözemiyorlar. Bunun bedelini Kuzey Kıbrıs'taki Türk Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'ye ödetmek istiyorlar. Biz Birleşik Milletler'e bildirdiğimiz kıta sahanlığıyla ilgili sahalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak çıkarlarını ne pahasına olursa olsun koruyacak iradeye sahibiz. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat verdiği alanlarda da bunu gerçekleştirebilecek güce sahibiz. Fatih gemisi Kıbrıs adasının batısında, Yavuz gemisi Karpaz'ın güneyinde faaliyetlerini sürdürüyor. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Deniz Kuvvetlerimiz onları korumaya, onlara dönük her türlü provokasyona cevap vermeye muktedirdir."

Yunanistan'a ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığına Avrupa'daki aşırı sağcıların kullandığı şekilde bir üslup kullanmamasını tavsiye eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür. Ama tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu. Bu son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır. Biz de buna tabii cevap vermeye devam edeceğiz. Doğrusu şudur: Güney Rum Kesimi, Kıbrıs'taki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda mekanizmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yer verseydi ve gelir paylaşımını garanti altına alsaydı, bu sorunları yaşamayacaktık. Tek taraflı bir şımarıklık yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gasp etmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı içerisinde hak iddia etmeye çalışıyorlar. Buna Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin yaptıkları açıklamaları sonuna kadar destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız. Gerginliği çıkaran hukuksuz eylemlerde bulunan Yunan tarafı ve Rum tarafıdır. Bu üslup aslında özür dilenmesi gereken bir üsluptur. Bu şekilde göreve başlaması iyi olmadı."

Son Güncelleme: 10.07.2019 16:56
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: "doğu Akdeniz'de Ab Yanlış Adım Atarsa Sorunu Çözemeyiz"
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Duruşu Net
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Duruşu Net
Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: "doğu Akdeniz'de Garantör Ülkeler Dışındakilerin Açıklamaları Yersiz"
2023 Sonuna Kadar Yapılacak Toplam Deniz Sondajı Sayısı 26'ya Çıkarılacak
2023 Sonuna Kadar Yapılacak Toplam Deniz Sondajı Sayısı 26'ya Çıkarılacak
AKP'de deprem!
AKP'de deprem!
Erdoğan: “S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor“
Erdoğan: “S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor“
Erdoğan: “Doğu Akdeniz’deki kararlılığımız devam edecek”
Erdoğan: “Doğu Akdeniz’deki kararlılığımız devam edecek”
Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını
Oktay, Paşaköy’ü ziyaret etti
Oktay, Paşaköy’ü ziyaret etti
Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim