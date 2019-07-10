AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Yunanistan Dışişleri Bakanı, devlet adamı üslubundan uzak konuşmuştur“

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kahvaltıda AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıya ilişkin, toplantı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, "Yeni hükümetin öncelikle tabii ki biz tebrik ettik. Cumhurbaşkanımız ilk arayan oldu. Zaten kendisi Sayın Başbakan Türkiye'de tanınan birisi, darbeye uğradığı zaman babası Türkiye'de misafir edilmiş bir aile, yakından Sayın Cumhurbaşkanımızın tanıdığı ve Cumhurbaşkanımızı yakından tanıyan bir aile. Yeni dönemde tabii bu tebrike ilk arayanın Türkiye olmasına uygun bir ruhla dış politika söyleminin başlamasını arzu ederdik. Yani yeni bir sayfa açılabilir, son zamanlarda Çipras hükümeti son derece gergin ve kışkırtıcı söylemlerde bulunuyordu. Fakat maalesef Yunanistan Dışişleri Bakanı bir dışişleri bakanının, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur." diye konuştu. Çelik, şunları kaydetti:

"Kendisi daha önce çeşitli görevlerde bulunmuş birisi, bildiğim kadarıyla adalet bakanlığı yapmış, vatandaşlıktan sorumlu bakanlık yapmış birisi. Kullandığı üslup bir devlet adamı üslubu değil. İkincisi Biz Yunanistan'ın hukuk dışı eylemleri nasıl hukukun gereğiymiş gibi gösterdiğine, Türkiye'nin hukuk çerçevesinde ortaya koyduğu icraatları sürekli Avrupa Birliği'ne sağa sola şikayet etmek suretiyle iyi komşuluk ilişkilerine uymayan tavırlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii Rum kesimi ayrı bir problem kaynağı esasında Avrupa Birliği'nin içinde de sorarsanız Dışişleri bakanlarıyla çeşitli kurumlarla görüştüğünüzde, Rum kesiminin tek başına Avrupa Birliği'ne alınmasının Avrupa Birliği'nin başına ne kadar büyük bir sorun olduğunu, hepsi bunu teslim ederler ve bunu söylerler. Ama tabii bu kendi tabirini Rum kesimine ve Yunanistan'a iade ederek söylüyorum, Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu, bu şımarıklığı Avrupa Birliği içerisinde de gündemdir. Esasında bunu bir türlü çözemiyorlar. Bunun bedelini Kuzey Kıbrıs'taki Türk Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'ye ödetmek istiyorlar. Biz Birleşik Milletler'e bildirdiğimiz kıta sahanlığıyla ilgili sahalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak çıkarlarını ne pahasına olursa olsun koruyacak iradeye sahibiz. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat verdiği alanlarda da bunu gerçekleştirebilecek güce sahibiz. Fatih gemisi Kıbrıs adasının batısında, Yavuz gemisi Karpaz'ın güneyinde faaliyetlerini sürdürüyor. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Deniz Kuvvetlerimiz onları korumaya, onlara dönük her türlü provokasyona cevap vermeye muktedirdir."

Yunanistan'a ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığına Avrupa'daki aşırı sağcıların kullandığı şekilde bir üslup kullanmamasını tavsiye eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür. Ama tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu. Bu son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır. Biz de buna tabii cevap vermeye devam edeceğiz. Doğrusu şudur: Güney Rum Kesimi, Kıbrıs'taki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda mekanizmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yer verseydi ve gelir paylaşımını garanti altına alsaydı, bu sorunları yaşamayacaktık. Tek taraflı bir şımarıklık yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gasp etmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı içerisinde hak iddia etmeye çalışıyorlar. Buna Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin yaptıkları açıklamaları sonuna kadar destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız. Gerginliği çıkaran hukuksuz eylemlerde bulunan Yunan tarafı ve Rum tarafıdır. Bu üslup aslında özür dilenmesi gereken bir üsluptur. Bu şekilde göreve başlaması iyi olmadı."