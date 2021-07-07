banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstifa, iftira, irtica, istifra
İstifa, iftira, irtica, istifra
Geçen sene neden kapandık, şimdi neden kapanmıyoruz?
Geçen sene neden kapandık, şimdi...
Bütçe Maraş’a gidince çalışanlar nasıl ödensin!
Bütçe Maraş’a gidince çalışanlar nasıl...
7 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
7 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
banner376
Flaş Haber
84'ü yerel 97 vaka
Kapat

AK Parti Sözcüsü Çelik AB’nin Erdoğan ziyaretinden rahatsızlık duyduğunu söyledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliğinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın KKTC’ye gelecek olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 20:00
AK Parti Sözcüsü Çelik AB’nin Erdoğan ziyaretinden rahatsızlık duyduğunu söyledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliğinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın KKTC’ye gelecek olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmeyeceği yönündeki beyanının hatırlatılması üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türküyle buluşmasından rahatsızlık duyduğunu beyan edenlerin olduğunu gördüklerini söyledi.

banner341
Çelik, "Rahatsızlık duyanlara söyleyeceğimiz şudur; 'Kendi işinize bakın. Bu sizi ilgilendiren bir mevzu değil.' Kimsenin rahatsızlık duymaya hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin buna önem verdiğini ve özel günlerinde KKTC'nin yanında olduğunu anlatan Çelik, "Başka siyasi partiler de orada oluyor. Hükümet de oluyor. Yıllardır süregelen bir uygulamadır. Bununla ilgili olarak rahatsızlık beyan edilmesi ya da oraya gidecek heyetin çok geniş ya da dar olmasına dair birtakım tartışmalar yapılması saygısızlıktan başka bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamasını okuduğunu belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka açıklamaları da okuyorum. Avrupa Birliği iki devletli çözüme meşru bakmıyorsa hangi çözüme meşru bakıyor? Hangi çözüme meşru baktıklarını biliyoruz. 2004'te Burgenstock'ta Cumhurbaşkanımız başbakanken katıldığı toplantıda ben oradaydım. Verilen sözlerin ne olduğunu biliyoruz. Hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki eşit topluma ve iki eşit iradeye dayanan bir devlet kurulması için 'Evet' kampanyası yaparken hem Yunanistan'da hem Güney Kıbrıs'ta 'Hayır' kampanyası yapıldı. Hatta Burgenstock sonrasında çok iyi hatırlıyorum kilise doğrudan aforoz etme tehdidinde bulundu, Güney Kıbrıs'ta 'evet' vereceklere. O zamanki Avrupa Komisyonu Başkanı, yani Von der Leyen'in selefi, Portekiz eski başbakanı Barroso'ydu. Barroso'nun dediği şey şuydu; 'Eğer siz 'evet' kampanyasına destek verirseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti destek verirse ama karşı taraf başka türlü davranıp çözüm çıkmazsa, biz Avrupa Birliği olarak Kuzey Kıbrıs'a karşı bütün yaptırımları kaldıracağız.' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözünü tuttu. Türkiye Cumhuriyeti sözünü tuttu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs sözünü tutmadı. Buna rağmen tuttular, sınır sorunu olan bir ülkeyi Avrupa Birliği üyesi yapmama kuralını ihlal ettiler. Güney Kıbrıs'ı aldılar. Bu sorunu, Güney Kıbrıs'ın şımarıklığına, maksimalist yaklaşımlarına ve dayatmalarına teslim ettiler. Bu Avrupa Birliğinin yanlış kararıdır. Şimdi yanlış yaptıkları kararın düzeltilmesini Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden beklemesinler."

banner360
Son Güncelleme: 07.07.2021 20:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çiftlik Bank“ davası sanığı Mehmet Aydın: Sistemi Kıbrıs'ta kurduğum şirket üzerinden yönetmeye başladım ve zamanla şarküteri ve çiftlikler açtım
“Çiftlik Bank“ davası sanığı Mehmet Aydın: Sistemi Kıbrıs'ta kurduğum şirket üzerinden yönetmeye başladım ve zamanla şarküteri ve çiftlikler açtım
TC ile KKTC arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü’nün Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar TC Resmi Gazetesi’nde yayımlandı
TC ile KKTC arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü’nün Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar TC Resmi Gazetesi’nde yayımlandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye, dünyada en çok aşı yapılan 9. ülke
Türkiye, dünyada en çok aşı yapılan 9. ülke
Türkiye'de 4 bin 418 yeni vaka
Türkiye'de 4 bin 418 yeni vaka
Türkiye'de vaka sayılarının açıklanmaması vatandaşları meraklandırdı
Türkiye'de vaka sayılarının açıklanmaması vatandaşları meraklandırdı
Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim
Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim
"Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı
"Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı
Salda Gölü’nden acı haber
Salda Gölü’nden acı haber
Oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıttı
Oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıttı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim