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AK Parti MYK bugün toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün toplanacak. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

24 Ocak 2022 Pazartesi 09:49
AK Parti MYK bugün toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantının iç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması bekleniyor.

Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.

Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.

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Ukrayna-Rusya gerilimi

Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

Salgınla mücadele

Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında.

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