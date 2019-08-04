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Ak Parti'de 2023 kadrosu için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre sürecini erken başlatma kararının AK Parti’deki ‘değişim taleplerine’ verilen bir mesaj olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Ak Parti'de 2023 kadrosu için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre sürecini erken başlatma kararının AK Parti’deki ‘değişim taleplerine’ verilen bir mesaj olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:58
Ak Parti'de 2023 kadrosu için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine ve parti yönetiminde değişime gitme beklentisi devam ederken, AK Parti’nin 2021 yılında yapılacak büyük kongresine ilişkin sürecin bir yıl erkene alınmasının, ‘değişim taleplerine’ verilen bir mesaj olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan AK Parti il başkanları toplantısında sürpriz bir çıkış yaparak, büyük kongre sürecini sonbaharda başlatacaklarını açıklamıştı. AK Parti, en son 18 Ağustos 2018 tarihinde kongre yapmıştı. Normal şartlarda 2021 Ağustos ayında yapılması gereken büyük kongre süreci de 2020’de başlatılacaktı. Ancak, Erdoğan’ın bu kararı ile birlikte kongre süreci bir yıl erkene alındı ve Eylül veya Ekim ayı birlikte belde-ilçe kongrelerinin yapılacağı belirtildi. AK Parti yönetimi tarafından hazırlanacak kongre takvimi kısa süre içinde Cumhurbaşkanına sunulacak.

Kabineye küçük dokunuş

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AK Parti kaynaklarına göre, sonbaharda başlayacak büyük kongre sürecinden önce, kabine ve parti yönetiminde ‘küçük dokunuşlarla’ bir değişim yaşanacak. AK Parti kurmayları, bu değişikliklerin tartışmaların gündemden kalkmasından olabileceğine dikkat çekerek, “Kabine veya partide değişim olacaksa bile, Cumhurbaşkanı bunu hiçbir zaman bu tartışmalar sürerken yapmadı. Daha önceki uygulamaları da öyle. Ne zaman bu tartışmalar biter, o zaman adım atar. Bir gece ansızın değişimi görebiliriz” değerlendirmesini yapıyor.

Teşkilatlarda büyük değişim

Kongre öncesinde kabine ve partide köklü bir değişim beklenmemesi gerektiğini ifade eden AK Parti kaynakları, teşkilattan-parti yönetimine kadar olan tüm kademelerdeki büyük değişimin kongrelerle gerçekleşeceği dile getiriyor. Büyük kongrenin önümüzdeki yıl Mayıs veya Haziran ayında yapılabileceği ifade edilirken, özellikle teşkilatlarda köklü değişiklikler yapılacağı ve AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların getirileceği belirtiliyor. AK Parti yönetimi, 24 Haziran 2018 milletvekilli seçimlerinden bu yana, teşkilatların performansı ile ilgili değerlendirme raporu tutuyor. Bu raporlara dayanarak da özellikle vatandaşla ilişkisini kesen, Cumhurbaşkanının tarifi ile ‘Millete tepeden bakanlarla’ yollar ayrılacak.

Dışarıdan seyredenler

AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanının sadece milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantıları ile yetinmeyip, hem STK’lar hem de diğer bazı toplum kesimlerinin görüşünü alarak, partideki değişim konusunda hazırlık yaptığını dile getiriyor. Büyük kongre takviminin erkene alınması ile birlikte, teşkilatlarda bir canlanma yaşanacağına dikkat çeken AK Parti kurmayları, “10 milyonun üzerinde üyemiz var, ama bunların sadece 5 bini aktif olarak çalışıyor. Teşkilatlarla uzun zamandır belli kişiler ve grupların hâkimiyeti var. Dışarıdan da bunları izleyen partililerimiz var. Dışarıdan seyredenleri teşkilatlara alarak ve üyelerimizin daha aktif çalışmasını sağlayacak şekilde değişimlerin olması hedefleniyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akp
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