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Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştiriliyor

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alındı. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana girebildi.

24 Mart 2021 Çarşamba 10:28
Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştiriliyor
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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alındı. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana girebildi.

Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı.

Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak.

Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.

Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 10:57
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongresi
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