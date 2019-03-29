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Aihm\'e Gönderilen İsimler Uygun Bulundu

AİHM\'DE TÜRKİYE ADINA GÖREV YAPAN PROF. DR. IŞIL KARAKAŞ\'IN GÖREV SÜRESİNİN MAYIS 2017\'DE SONA ERMESİNİN ARDINDAN BAŞLAYAN SEÇİM SÜRECİ KAPSAMINDA ÖNERİLEN 3 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ, AKPM HAKİM SEÇİM KOMİSYONU TARAFINDAN UYGUN BULUNDU

Aihm\'e Gönderilen İsimler Uygun Bulundu

AİHM\'DE TÜRKİYE ADINA GÖREV YAPAN PROF. DR. IŞIL KARAKAŞ\'IN GÖREV SÜRESİNİN MAYIS 2017\'DE SONA ERMESİNİN ARDINDAN BAŞLAYAN SEÇİM SÜRECİ KAPSAMINDA ÖNERİLEN 3 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ, AKPM HAKİM SEÇİM KOMİSYONU TARAFINDAN UYGUN BULUNDU

29 Mart 2019 Cuma 15:09
Aihm\'e Gönderilen İsimler Uygun Bulundu

AİHM'DE TÜRKİYE ADINA GÖREV YAPAN PROF. DR. IŞIL KARAKAŞ'IN GÖREV SÜRESİNİN MAYIS 2017'DE SONA ERMESİNİN ARDINDAN BAŞLAYAN SEÇİM SÜRECİ KAPSAMINDA ÖNERİLEN 3 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ, AKPM HAKİM SEÇİM KOMİSYONU TARAFINDAN UYGUN BULUNDU

Ankara, 29 Mart 19 : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM), Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin Mayıs 2017'de sona ermesinin ardından başlayan hakim seçim süreci kapsamında önerilen 3 kişilik aday listesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hakim Seçim Komisyonu tarafından uygun bulundu.

Alınan bilgiye göre, AİHM'de görev yapacak hakimin belirlenmesi amacıyla Türkiye tarafından Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel, AKPM Hakim Seçim Komisyonu'na önerildi.

Paris'te bugün yapılan mülakatlar sonucunda adayların olumlu bulunduğu ve 3 kişilik hakim seçim listesinin AKPM Genel Kurulu'na olumlu görüşle iletileceği bildirildi.

Türkiye'nin listesinde bulunan Prof. Dr. Necati Polat Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde, Doç. Dr. Saadet Yüksel de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Başkanı olarak görev yapıyor.

Bundan sonraki süreçte 9 Nisan'da yapılacak AKPM Genel Kurulu'nda konsey üyesi ülkelerin milletvekillerince oylanarak üç aday arasından belirlenen isim, Türkiye adına AİHM hakimi olarak görev yapacak.

Seçilen aday, teamüllere göre Strazburg'da 1 Temmuz'da yeni görevine başlayacak ve görev süresi 9 yıl olacak.

(AA/AK/FEZ)

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