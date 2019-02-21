Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102494
ALTIN
228.130
DOLAR
5.3257
STERLİN
6.9562
EURO
6.0392
Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti
AFRİKA DAVASINDA SAVCILIK SON TANIĞINI...
Çaldıkları eşyaları sattılar
ÇALDIKLARI EŞYALARI SATTILAR
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
İŞ KAZASI: KABURGALARI KIRILDI
Ani ölüm: Evinde ölü bulundu
ANİ ÖLÜM: EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
banner282

Aihm, Hasankeyf başvurusunu reddetti

Aihm, Hasankeyf başvurusunu reddetti

21 Şubat 2019 Perşembe 15:00
Aihm, Hasankeyf başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı inşasının kültürel mirasa zarar verdiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Strasbourg merkezli mahkeme, Prof. Dr. Oluş Arık, Prof. Dr. Metin Ahunbay, Dr. Zeynep Ahunbay, Özcan Yüksek ve Murat Cano tarafından 22 Şubat 2006'da "Hasankeyf'te Ilısu Barajı'nın inşasının kültüler mirasa zarar vereceği" şikayetiyle AİHM’ye yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Nihai kararda, başvurunun "kabul edilemez" olduğu belirtilerek söz konusu başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) hükümleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Üye ülkeler arasında kültürel mirasın korunmasının AİHS hükümlerine dahil edilmesine ilişkin görüş birliği bulunmadığına dikkati çekilen kararda, bu yönde ortak bir temayülün da oluşmadığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 21.02.2019 18:14
Anahtar Kelimeler:
Aihm Hasankeyf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Baykal, TBMM genel kurulunda yemin etti
Deniz Baykal, TBMM genel kurulunda yemin etti
“Kıbrıs’ta anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değil”
“Kıbrıs’ta anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değil”
Topuk kanından “binlerce“ genetik hastalık belirlenebilecek
Topuk kanından “binlerce“ genetik hastalık belirlenebilecek
FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu
FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu
“Endoskopiyi eğitimini alan uzmanlar yapmalı“
“Endoskopiyi eğitimini alan uzmanlar yapmalı“
Sigara renkleri görme kabiliyetini etkiliyor
Sigara renkleri görme kabiliyetini etkiliyor
Binali Yıldırım görevi bıraktı, TBMM 24 Şubat'ta yeni başkan seçecek
Binali Yıldırım görevi bıraktı, TBMM 24 Şubat'ta yeni başkan seçecek
Hangi Hastalıklar Depresyonu Taklit Ediyor?
Hangi Hastalıklar Depresyonu Taklit Ediyor?
Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti
Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti
Berna Laçin
Berna Laçin "dini Değerleri Aşağılama" Davasında Beraat Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim