banner386
banner408
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kriminal galericiye polis baskını !!!
Kriminal galericiye polis baskını !!!
Yedidalga'da yangın
Yedidalga'da yangın
Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı
Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı
Kumarhanede telefon çalan zanlı yakalandı!
Kumarhanede telefon çalan zanlı yakalandı!
Alaniçi köyünün sevilen insanlarından idi
Alaniçi köyünün sevilen insanlarından idi
banner404

AİHM'den Osman Kavala Kararı: “AİHS’nin 46. Maddesi İhlal Edildi”

11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:15
AİHM'den Osman Kavala Kararı: “AİHS’nin 46. Maddesi İhlal Edildi”

Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Osman Kavala davasındaki kararını açıkladı.

Türkiye’nin 'AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46 maddesinin birinci bendinin ihlal edildiği hükmüne varıldı.

Karar 1'e karşı 16 oyla alındı. Tek karşı oy Türk yargıçtan geldi.

Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.

Sözleşmenin 46’ncı maddesinin birinci fıkrası “Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler” ifadelerini taşıyor.

-“Serbest bırakın” çağrısı

AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu. AİHM'nin bu kararına Ankara'nın yaptığı itiraz kabul edilmemişti.

banner341
AİHM'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın serbest bırakılmamış olması nedeniyle kararın yerine getirilmediği değerlendirmesi yapmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı"yla ilgili 46'ncı maddesinin verdiği yetki temelinde Ankara'nın bu madde ile ilgili yükümlüğünü yerine getirmemesini AİHM'ye taşıma kararı almıştı.

-Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten karara tepki

Türkiye Dışişleri'nden AİHM'in Osman Kavala kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala kararının icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM’e havale edilmesiyle ilgili Bakanlığımız görüşleri 2 Şubat 2022 tarihli açıklamamızla kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Açıklamamızda, AİHM’in durumu hakkaniyetle değerlendirmesi ve ilk derece mahkemesi gibi hareket etmemesi yönündeki beklentimiz dile getirilmişti.

Süreç boyunca AK ile iletişimimiz devam etmiş; Adalet Bakanlığımız tarafından, adıgeçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adıgeçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM’e ve AK Bakanlar Komitesi’ne bildirilmişti.

Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün (11 Temmuz) açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur.

Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi’nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz."

banner360
Son Güncelleme: 11.07.2022 15:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı, istenen cezalar belli oldu
Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı, istenen cezalar belli oldu
Türkiye'de asgari ücret 5.500 TL oldu
Türkiye'de asgari ücret 5.500 TL oldu
Usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Sağlık Bakanı Koca, bir hastada “maymun çiçeği“ tespit edildiğini bildirdi
Türkiye Sağlık Bakanı Koca, bir hastada “maymun çiçeği“ tespit edildiğini bildirdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden İle Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden İle Görüştü
“Egzama, besin alerjisi ile bağlantılı olabilir“ tespiti
“Egzama, besin alerjisi ile bağlantılı olabilir“ tespiti
Dolar/TL 16,71 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 16,71 seviyesinden işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 109,07 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 109,07 dolar
Marmaris'te Yanan Ormanlık Alanda Soğutma Çalışmaları Sürüyor
Marmaris'te Yanan Ormanlık Alanda Soğutma Çalışmaları Sürüyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim