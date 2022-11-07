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Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü karşı şeritten gelen iki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ve kamyonlar alev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:43
Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, iddiaya göre karşı şeritten gelen iki kamyona süratli bir şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs ve iki kamyon alev aldı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

8 kişinin de yaralandığı kaza sonrası kurtarma çalışması başlatıldı.


Kazanın ardından yol ulaşıma kapatıldı.

İlk değerlendirmelere göre otobüste 18 yolcunun olduğu belirlendi.

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