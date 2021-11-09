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Ağrı'da aranan cinayet zanlısı KKTC'de yakalandı

Gazimağusa'da yakalanıp İstanbul'a götürülen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı

09 Kasım 2021 Salı 11:15
Ağrı'da aranan cinayet zanlısı KKTC'de yakalandı

Ağrı'da 4 yıl önce bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranırken KKTC’de yakalanıp Türkiye'ye getirilen zanlı tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Temmuz 2017'de Bahçelievler Mahallesi'nde araçla takip ettikleri C.A'yı aracında silahla vurarak öldürdükleri ileri sürülen firari 2 zanlının yakalanması için 4 yıllık yoğun çalışma yaptı.

Ekipler, uzun araştırmalar onucunda firari zanlılardan E.E'nin 16 Ekim'de KKTC'de olduğunu tespit etti.

Polisin durumu Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatına (INTERPOL) bildirmesiyle bu zanlının yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

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Gazimağusa’da polis ekiplerince yakalanan E.E, İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Polis ekipleri, diğer firari zanlı C.Ö'nün yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili cinayet öncesi zanlılara araç tahsis ettiği iddia edilen bir kişinin de tutuklu bulunduğu belirtildi.


 

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Son Güncelleme: 09.11.2021 13:21
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