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Afyonkarahisar'da 133 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Afyonkarahisar'da 133 Kıbrıs gazisine madalya verildi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:02
Afyonkarahisar'da 133 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Afyonkarahisar'da 133 Kıbrıs gazisine, milli mücadele madalyası ve beratı törenle takdim edildi. 

Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, önce Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili kısa film gösterimi yapıldı.

Filmin ardından bir konuşma yapan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Türk milletinin sürekli bir mücadelenin içinde olduğunu söyledi.

Tutulmaz, Orta Asya’dan bu tarafa belirli bir göç sürecinde hep bir savaş ortamında Anadolu'ya gelindiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gerçekten Anadolu’yu vatan bilen atalarımız, bunu kolay elde etmediler. Bu topraklar tarih boyunca birçok savaşın odak noktası olmuş. Bundan 45 yıl önce Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin can güvenliğini sağlamak ve onların bundan sonraki hayatlarını daha özgür bir şekilde devam etmeleri için Anadolu’nun genç insanları yardımlarına koştu. İşte o gün yardıma koşan kişilerin 133 tanesi de Afyonkarahisarlı. Biz onlarla gurur duyuyoruz."

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"AB'YE ÜYE OLMAMIZ ENGELLENMEKTEDİR"

Kıbrıs’ın, Osmanlı'nın içinde bulunduğu zor döneminde kaybedildiğini belirten Vali Tutulmaz, 45 yıl önce de tamamen Türklerden arındırılmak istendiğini dile getirdi.

Tutulmaz, 1974 yılında yapılan iki barış harekatı ile Türklerin adada kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"O günden bu tarafa Kıbrıslı kardeşlerimizin üzerinde hala baskılar devam etmekte. Hatta Kıbrıs ile bağlantılı olarak ülkemiz üzerinde de sıkıntılar devam etmektedir. Bugün Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, genel olarak Kıbrıs’ı bahane ederek AB'ye üye olmamız engellemektedir. Bizden genel Kıbrıs’ı, Kıbrıs’ın tamamı olarak kabul etmemizi istemektedirler. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü orada bizim birçok şehidimiz ve gazimiz var. Orası kan verilerek alındı. Hükümetimiz de bu bilinçle olaya bakmaktadır. Kıbrıs’ta vermediğimiz tavizlerden dolayı ülkemiz NATO üyesi olmamıza rağmen NATO üyesi ülkelerin ambargolarına maruz kalmaktadır."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ile muharip gazilerin ve ailerinin hazır bulunduğu törende, Vali Tutulmaz daha sonra Kıbrıs gazilerine, vefat eden gazilerin ise varislerine milli mücadele madalyası ve beratı verdi.

Son Güncelleme: 29.05.2019 10:42
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Afyonkarahisarda 133 Kıbrıs Gazisine Madalya
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