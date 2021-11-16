banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi çizmeli!
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi...
Meryem Toprak’ın kan ve doku örnekleri alındı
Meryem'in ölüm sebebi
2022 Bütçesi yarın komitede görüşülmeye başlanıyor
Bütçe görüşmeleri başlıyor
Dünden bugüne KKTC
Dünden bugüne KKTC
banner405
Flaş Haber
Vaka sayılarında artış
Kapat

Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1220 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

16 Kasım 2021 Salı 08:50
Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dereçine beldesinde sahte içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1106 litre sahte şarap, 114 litre sahte rakı, 64 litre viski, 30 litre etil alkol, 9 kilogram anason bitkisi, 37 bronz sikke, 4 bronz yüzük, bronz ok ucu, bronz obje, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 fişek, dedektör başlığı ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

banner341

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, T.K, S.Y. ile M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sahte IçkiAfyonkarahisar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir ve Aydın açıklarında 308 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı
Kediyi tekmeleyen çocuk tutuklandı
PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor
PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor
Balık yağında oksidasyon reaksiyonu tehlikesi
Balık yağında oksidasyon reaksiyonu tehlikesi
THY, günlük 1007 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
THY, günlük 1007 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
Şentop'tan, Tatar ve Sennaroğlu'na kutlama mektubu
Şentop'tan, Tatar ve Sennaroğlu'na kutlama mektubu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'de vatandaşlarla buluştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'de vatandaşlarla buluştu
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı“ olarak değiştirildi
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı“ olarak değiştirildi
Türkiye'de 23 bin 637 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 637 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim