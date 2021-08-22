banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
144'ü yerel 182 pozitif vaka
144'ü yerel 182 pozitif vaka
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine aldığını da açıklamalı!
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine...
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık olur!
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık...
banner376

Afganlı mültecilerin korkusu Türkiye'yi de sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, halihazırda 5 milyon sığınmacıyı misafir eden bir ülke olan Türkiye'nin Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını dile getirdi.

22 Ağustos 2021 Pazar 10:00
Afganlı mültecilerin korkusu Türkiye'yi de sardı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Afganistan'daki gelişmeler ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini, bunun başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil'de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış ve güvenlik konularında görüşmelerin başlamasının önemli olduğunu dile getirdi.

banner341
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç tablosu karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu; baskıyı azaltmak için ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarının temin edilmesi gereğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, halihazırda 5 milyon sığınmacıyı misafir eden bir ülke olan Türkiye'nin Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını dile getirdi.

Bu çerçevede İran'la da görüştüklerini ve İran sınırındaki önlemleri artırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçünün krize dönüşmeden bir an önce çözüme kavuşturulması noktasında Avrupa'ya da önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin 18 Mart Mutabakatının tüm unsurlarıyla güncellenmesine dair Türkiye'nin haklı beklentisini karşılaması konusunda çekimser yaklaşımını sürdürmesinin göç alanındaki iş birliği potansiyelini menfi şekilde etkilediğini belirtti.

Milyonlarca Suriye kökenli sığınmacının getirdiği yükün yanı sıra Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin kamuoyundaki hassasiyeti daha da artırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı tüm unsurlarıyla tatbik edilmeden Avrupa Birliği'nin Türkiye'den daha fazla beklenti içerisine girmesinin gerçekçi olmadığını vurguladı.


 

banner360
Son Güncelleme: 22.08.2021 10:39
Anahtar Kelimeler:
Afganlı Mültecilerin Korkusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı
Türkiye’de 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de aşısız öğretmen,öğrenci ve personelden pcr istenecek
Türkiye'de aşısız öğretmen,öğrenci ve personelden pcr istenecek
“Kolon kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor”
“Kolon kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor”
Bilimsel çalışmalar, Kovid-19 aşılarının çocuklar için de etkin ve güvenilir olduğunu gösterdi
Bilimsel çalışmalar, Kovid-19 aşılarının çocuklar için de etkin ve güvenilir olduğunu gösterdi
Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
TC Milli Savunma Bakanı Akar'dan “Afganistan“ açıklaması
TC Milli Savunma Bakanı Akar'dan “Afganistan“ açıklaması
Karadeniz'deki sel felaketinde can kayıpları artıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde can kayıpları artıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim