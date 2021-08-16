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AFAD Karadeniz'deki son durumu açıkladı

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 70'e yükseldi. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kastamonu'da sel nedeniyle yıkılan binanın müteahhidi için gözaltı kararı verildi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:30
AFAD Karadeniz'deki son durumu açıkladı

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz, afetin izlerini silmeye çalışıyor.
Yıkıma uğrayan bölgelerdeki temizlik ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıpları da giderek artıyor.
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 70'e yükseldi.

Kastamonu'da can kaybı sayısı 60 oldu. 

Sinop’ta 9 ve Bartın’da ise 1 can kaybı var. 

Kastamonu ve Sinop'ta kayıp vatandaşları arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan felaket sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kastamonu'daki yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir" denildi.
Selin en çok vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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İlçede yıkılan köprünün TSK tarafından seyyar köprü kuruldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.

Sinop Türkeli'deki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kurtarma çalışmalarına destek sağlaması amacıyla bölgeye çıkarma gemisi gönderildiğini söyledi. Gemi, mahsur kalan vatandaşların ve araçların tahliyesi için kullanılacak.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ise selden en çok etkilenen Zafer köyünde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımına başlandı.

Fabrika yanında derenin taşması sonucu alt katı tamamen yıkılan 2 katlı ev, iş makineleri yardımıyla kontrollü şekilde tamamen yıkıldı.

Çalışmalar sırasında kolluk kuvvetleri de güvenlik tedbiri aldı. Ev sahiplerinin sel felaketinin yaşandığı sırada İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Ağır hasar gören evlerin yıkımına devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AfadBatı Karadeniz Sel
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