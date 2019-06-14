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Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

ADANA MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OYNATTIKLARI İDDİASIYLA 33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

ADANA MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OYNATTIKLARI İDDİASIYLA 33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

14 Haziran 2019 Cuma 11:36
Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

ADANA MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OYNATTIKLARI İDDİASIYLA 33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

ZANLILARIN, İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN OYNATTIKLARI BAHİSTEN ELDE ETTİKLERİ YÜKLÜ MİKTARDAKİ PARAYI PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA KKTC'YE GÖTÜRDÜKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Adana, 14 Haziran 19 : Adana merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

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Haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin yakalanması için Adana, Mersin, Hatay ve Muğla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı, şüphelilere ait 5 araç, 428 banka hesabı ile aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şebekenin, Adana'da kurdukları ofisler aracılığıyla KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve haksız yoldan elde ettikleri yüklü miktardaki parayı paravan şirket hesaplarından çekerek nakit olarak KKTC'ye götürdükleri öne sürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 15 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(AA/AK/ŞEB)

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