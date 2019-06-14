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Adana merkezli 4 İl ve Kıbrıs’ta yasa dışı bahis oynatma soruşturmasında 48 kişiye gözaltı

Adana merkezli 4 İl ve Kıbrıs’ta yasa dışı bahis oynatma soruşturmasında 48 kişiye gözaltı

14 Haziran 2019 Cuma 06:43
Adana merkezli 4 İl ve Kıbrıs’ta yasa dışı bahis oynatma soruşturmasında 48 kişiye gözaltı

Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.

Baskınlarda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son Güncelleme: 14.06.2019 09:46
Anahtar Kelimeler:
Yasa Dışı Bahis
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