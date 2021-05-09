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Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler!

26 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da taraftarlar şampiyonluk kutlamaları için sokaklara akın etti.

09 Mayıs 2021 Pazar 23:40
Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler!
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Koronavirüsü hiçe sayarak halaylar ve tezahüratlarla kutlamalar yapan taraftarların görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
TFF 1.Lig'in son haftasında Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyon olan ve Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor'da taraftarlar koronavirüsü yok sayarak zaferi sokaklarda kutluyor.

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TEPKİ ÇEKTİ

Adana sokaklarına akın eden taraftarlar arabalarıyla uzun konvoylar yaptı. Ellerinde bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk turu atan, halay çeken taraftarlar sosyal medyada gündem oldu. Koronavirüsü hiçe sayarak yapılan kutlamalara bir grup tepki gösterirken, bir grup da Süper Lig hasretinin bitişinin böyle kutlanacağını savundu.

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