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Adana'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı 18 yıl sonra yakalandı

Adana'da 18 yıl önce bir kadının yatağında boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Cinayeti bildirmediği belirlenen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 Ağustos 2020 Pazar 12:45
Adana'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı 18 yıl sonra yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde 2 Ekim 2002'de evindeki yatağında boğularak öldürülen Fadime Şafak'ın (29) dosyasını zaman aşımına uğramadan tekrar açtı.

Vücudunda darp ve boğuşmadan kaynaklı çizikler olduğu delillendirilen Fadime Şafak'ın, olay anında aynı odada uyuyan çocukları Volkan ve Dilara Şafak ile görüşen özel ekip, cinayetin aileyi tanıyan şüpheli veya şüphelilerce işlendiği ihtimali üzerinde durarak çalışma başlattı.

Ekipler, olaydan sonra mahalleden taşınanlar üzerinde yaptığı çalışmanın ardından belirlenen 10 şüpheliye yoğunlaştı.

Şüphelilerden G.Ç'nin (40), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hırsızlık suçu nedeniyle cezaevinde olduğu tespit edildi.

Polis, KKTC ile yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye'ye gönderilmesini sağladıkları G.Ç'yi Mersin'de gözaltına aldı.

KADININ TIRNAK ARASINDAKİ DOKU İLE ZANLININ KAN ÖRNEĞİ UYUŞTU

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Emniyette kan örneği ve ifadesi alınan zanlı, Fadime Şafak'ı tanımadığını ve cinayeti kendisinin işlemediğini iddia etti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, anlattıkları çelişkili bulunan G.Ç'yi, serbest kaldıktan sonra teknik ve fiziki takibe aldı.

Serbest kaldıktan sonra telefonla aradığı ablası P.Y. (60) ve kayınbiraderi A.İ.C. (46) ile cinayetle ilgili konuşmalar gerçekleştirdiği teknik takibe takılan G.Ç'nin, yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Zanlıdan alınan kan ile Fadime Şafak'ın tırnak arasındaki dokuların uyuşması üzerine G.Ç. ile cinayeti gizledikleri iddiasıyla P.Y. ve A.İ.C. gözaltına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası G.Ç'nin, tekrar alınan ifadesinde, cinayeti kabul ettiğini, gönül ilişkisi bulunduğunu öne sürdüğü Şafak'ı olay günü aralarında çıkan tartışmanın ardından yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan G.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, P.Y. ve A.İ.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 16.08.2020 13:04
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Adanada Boğularak öldürülen KadınAdana Katil Zanlısı
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