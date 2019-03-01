Adalet Bakanlığı'ndan istismara uğrayanlara öneriler: yıkamayın, yıkanmayın!

Adalet Bakanlığı, başta istismara uğrayan kişilere yönelik olmak üzere bir öneri listesi yayımladı. Bakanlık mağdurlara "Saldırı mağduru yıkanmamalı" ve "Mutlaka delil alın" gibi tavsiyelerde bulundu.

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'nın web sitesi yenilendi.

'www.magdur.adalet.gov.tr' adresi üzerinden mağdurlara hukuki, sosyal ve psikolojik destek veren kurumun sitesinde, başta cinsel saldırı ve istismar eylemleri olmak üzere mağdurlara olaydan itibaren nasıl davranılması gerektiğine dair uyarılara yer veriliyor.

SALDIRI SIRASINDAKİ ELBİSE YIKANMAMALI

Sitede şuçu yapanın yanına kalmamasını sağlayacak uyarılardan bazıları şöyle:

- Delillerin kaybolmadan toplanmasında mağdurun işbirliğine ihtiyaç vardır.

- Zor olsa da saldırı mağduru yıkanmamalı, el/yüz yıkamak, ağzımızı çalkalamak, kıyafet değiştirmek gibi bu kanıtların kaybolmasına yol açabilecek herhangi bir şey yapılmamalı.

- İlk 48 saatte rapor için kolluğa, savcılığa, hastaneye başvurmalıdır.

- Mağdur, saldırgana ait herhangi bir izi (tırnak parçası, saç, kan, v.b) derhal polise bildirmelidir.

- Saldırı sırasında üzerinizdeki giysi ve çamaşırlar yıkanmamalıdır.

- Suçun işlendiğini gören, ya da duyan kişiler önemli birer tanıktır.

- Telefon veya bilgisayar üzerinden gerçekleşen tacizlerde görüntü ve mesajlar önemli delildir.

EVLİ OLMAK CEZAYI HAFİFLETMEZ

- Cinsel saldırı ve istismar suçu kişiye rızası dışında dokunma, öpme veya sarılma yoluyla da işlenir.

- Evlilik içi veya evlilik dışı her türlü cinsel saldırı suçtur.

- Cinsel saldırının evlilik içinde gerçekleşmesi cezayı hafifletmez.

- Alkol veya uyuşturucu etkisinde olmanız cinsellik içeren eyleme rıza gösterdiğiniz anlamına gelmez.

- Tehdit veya zorlamayla gerçekleşen cinsel ilişkide, rıza söz konusu değildir.