Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104279
ALTIN
224.987
DOLAR
5.3451
STERLİN
7.0630
EURO
6.0730
300 Bin TL Lefkoşa’da satılan bilete isabet etti
300 BİN TL LEFKOŞA’DA SATILAN...
Köşeye sıkışınca dava açtı!
KÖŞEYE SIKIŞINCA DAVA AÇTI!
Şahali 21 gündür sessiz!
ŞAHALİ 21 GÜNDÜR SESSİZ!
Marketten hırsızlık yaptı
MARKETTEN HIRSIZLIK YAPTI
banner282

Adalet Bakanlığı'ndan istismara uğrayanlara öneriler: yıkamayın, yıkanmayın!

Adalet Bakanlığı'ndan istismara uğrayanlara öneriler: yıkamayın, yıkanmayın!

01 Mart 2019 Cuma 09:11
Adalet Bakanlığı'ndan istismara uğrayanlara öneriler: yıkamayın, yıkanmayın!

Adalet Bakanlığı, başta istismara uğrayan kişilere yönelik olmak üzere bir öneri listesi yayımladı. Bakanlık mağdurlara "Saldırı mağduru yıkanmamalı" ve "Mutlaka delil alın" gibi tavsiyelerde bulundu.

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'nın web sitesi yenilendi.

'www.magdur.adalet.gov.tr' adresi üzerinden mağdurlara hukuki, sosyal ve psikolojik destek veren kurumun sitesinde, başta cinsel saldırı ve istismar eylemleri olmak üzere mağdurlara olaydan itibaren nasıl davranılması gerektiğine dair uyarılara yer veriliyor.

SALDIRI SIRASINDAKİ ELBİSE YIKANMAMALI

Sitede şuçu yapanın yanına kalmamasını sağlayacak uyarılardan bazıları şöyle:

- Delillerin kaybolmadan toplanmasında mağdurun işbirliğine ihtiyaç vardır.

- Zor olsa da saldırı mağduru yıkanmamalı, el/yüz yıkamak, ağzımızı çalkalamak, kıyafet değiştirmek gibi bu kanıtların kaybolmasına yol açabilecek herhangi bir şey yapılmamalı.

- İlk 48 saatte rapor için kolluğa, savcılığa, hastaneye başvurmalıdır.

- Mağdur, saldırgana ait herhangi bir izi (tırnak parçası, saç, kan, v.b) derhal polise bildirmelidir.

- Saldırı sırasında üzerinizdeki giysi ve çamaşırlar yıkanmamalıdır.

- Suçun işlendiğini gören, ya da duyan kişiler önemli birer tanıktır.

- Telefon veya bilgisayar üzerinden gerçekleşen tacizlerde görüntü ve mesajlar önemli delildir.

EVLİ OLMAK CEZAYI HAFİFLETMEZ

- Cinsel saldırı ve istismar suçu kişiye rızası dışında dokunma, öpme veya sarılma yoluyla da işlenir.

- Evlilik içi veya evlilik dışı her türlü cinsel saldırı suçtur.

- Cinsel saldırının evlilik içinde gerçekleşmesi cezayı hafifletmez.

- Alkol veya uyuşturucu etkisinde olmanız cinsellik içeren eyleme rıza gösterdiğiniz anlamına gelmez.

- Tehdit veya zorlamayla gerçekleşen cinsel ilişkide, rıza söz konusu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Istismar önerileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı
Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı
Üniversite mezunu Meryem, köyüne muhtar adayı oldu
Üniversite mezunu Meryem, köyüne muhtar adayı oldu
Türkiye'nin en zengin ismi belli oldu
Türkiye'nin en zengin ismi belli oldu
İstanbul'da KKTC merkezli “taşıyıcı anne“ operasyonu
İstanbul'da KKTC merkezli “taşıyıcı anne“ operasyonu
TFF'de Demirören dönemi sona erdi
TFF'de Demirören dönemi sona erdi
“Hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz“
“Hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz“
Kedi Efe, sahibini yangından kurtardı
Kedi Efe, sahibini yangından kurtardı
Siyad En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün
Siyad En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün
Türkiye İş Kadınları Derneği İle Doğu Akdeniz Politika Derneği “türkiye-kktc Yatırım Ve İş Birliği Konferansı” Düzenliyor
Türkiye İş Kadınları Derneği İle Doğu Akdeniz Politika Derneği “türkiye-kktc Yatırım Ve İş Birliği Konferansı” Düzenliyor
Cinsel içerikli görüntüler, hastane ekranlarına düştü
Cinsel içerikli görüntüler, hastane ekranlarına düştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim